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Atacant de top pentru Dinamo! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu: „Ne-am înțeles!”

Dinamo nu se lasă mai prejos față de rivalele din SuperLiga în acest mercato de vară. Andrei Nicolescu tocmai a anunțat că a bătut palma cu un nou atacant.
Mihai Dragomir
02.07.2026 | 21:00
Atacant de top pentru Dinamo Anuntul facut de Andrei Nicolescu Neam inteles
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Dinamo aduce un nou atacant. Anunțul lui Andrei Nicolescu. Foto: Sport Pictures.
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Mercato de vară este în plină desfășurare, iar Dinamo nu vrea să rămână în urmă față de rivalele din SuperLiga. „Câinii” pun la cale o campanie de achiziții prin care să se întărească, mai ales după pierderile importante suferite. Andrei Nicolescu tocmai a anunțat un nou atacant.

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Dinamo a bătut palma cu un nou atacant

După ce a oferit detalii despre posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță, Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo s-a înțeles deja cu un nou atacant. El a mai precizat că formația din „Ștefan cel Mare”, care a cedat cu 1-2 în fața celor de la Omonia Nicosia în ultimul amical din Polonia, nu își permite să facă oferte pentru jucători din țară, subliniind rivalitatea acerbă pe care o are cu anumite echipe.

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„Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul. (n.r. Din România?) Nu, de afară. Jucători de calitate din România e greu să acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității”, a spus inițial Andrei Nicolescu, pentru ProSport.

Ce transferuri mai face Dinamo în această vară

Oficialul celor de la Dinamo București a mai spus și că echipa lui se concentrează în această vară mai mult pe aducerea de jucători din străinătate, decât mutări din competiția internă. Nicolescu a explicat că echipa lui nu are nici resursele materiale necesare pentru a transfera de la formații precum FCSB, Rapid sau CFR Cluj. „Un român și un străin vin acum.

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În rest, avem ținte din străinătate. Dacă aveam români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a mai explicat Andrei Nicolescu, conform sursei.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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