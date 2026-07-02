Atacant de top pentru Dinamo! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu: „Ne-am înțeles!”

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Mercato de vară este în plină desfășurare, iar Dinamo nu vrea să rămână în urmă față de rivalele din SuperLiga. „Câinii” pun la cale o campanie de achiziții prin care să se întărească, mai ales după pierderile importante suferite. Andrei Nicolescu tocmai a anunțat un nou atacant.

Dinamo a bătut palma cu un nou atacant

, Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo s-a înțeles deja cu un nou atacant. El a mai precizat că , nu își permite să facă oferte pentru jucători din țară, subliniind rivalitatea acerbă pe care o are cu anumite echipe.

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„Un atacant ne mai dorim. Ne-am și înțeles cu atacantul. Sunt discuții avansate cu clubul. (n.r. Din România?) Nu, de afară. Jucători de calitate din România e greu să acceseze Dinamo, mai ales din cauza rivalității”, a spus inițial Andrei Nicolescu, pentru

Ce transferuri mai face Dinamo în această vară

Oficialul celor de la Dinamo București a mai spus și că echipa lui se concentrează în această vară mai mult pe aducerea de jucători din străinătate, decât mutări din competiția internă. Nicolescu a explicat că echipa lui nu are nici resursele materiale necesare pentru a transfera de la formații precum FCSB, Rapid sau CFR Cluj. „Un român și un străin vin acum.

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În rest, avem ținte din străinătate. Dacă aveam români de mare calitate, i-am fi luat. Nu avem însă de unde, iar pe cei foarte buni nu ne permitem să îi aducem. Mă refer la jucătorii de la FCSB, Rapid sau CFR”, a mai explicat Andrei Nicolescu, conform sursei.