Atacant din străinătate pentru Rapid! Victor Angelescu: „Suntem aproape înțeleși! Plătim o sumă”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit că Rapid negociază transferul unui atacant din străinătate, iar mutarea s-ar putea finaliza în curând. Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre celelalte posturi pe care clubul dorește să le întărească în perioada de mercato din iarnă.

Rapid, aproape de transferul unui atacant din străinătate

Rapid se bazează în momentul de față pe doar doi atacanți, Elvir Koljic și Timotej Jambor, iar giuleștenii doresc să transfere un nou „vârf” în perioada de transferuri din iarnă. Președintele clubului, Victor Angelescu, a dezvăluit că Rapid este aproape de un acord cu un fotbalist din străinătate, care ar urma să sosească sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

„Suntem în mai multe negocieri. Cred că vom reuși să închidem prima negociere în așa fel încât să plece în cantonament cu echipa. Săptămâna viitoare, da, sperăm să închidem primul transfer, dacă nu și al doilea. Suntem destul de aproape.

Primul transfer nu este din campionatul intern, este din afară. Suntem aproape înțeleși cu un atacant. Dacă ne înțelegem, plătim o sumă. Împrumut cu opțiune. Plătim niște bani pentru împrumut și avem opțiune”, a declarat oficialul giuleștenilor la . Acesta .

Victor Angelescu, dezvăluiri despre transferurile Rapidului

Dincolo de întăririle din compartimentul ofensiv, Rapid negociază și pentru transferul unui mijlocaș. Giuleștenii ar putea aduce și un nou portar în cazul în care Franz Stolz va reveni la Genoa. „A doua achiziție, ne dorim un mijlocaș. Negociem cu doi mijlocași centrali și acum să vedem. Mai sunt și alte poziții.

Există o posibilitate ca Stolz să plece, ca să apere mai mult, avem nevoie de un portar atunci. Astăzi, Aioani este titular. Ne trebuie un portar bun, că este primul sau al doilea vom vedea”, a precizat .