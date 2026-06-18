Sport

Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga! Exclusiv

Un club de tradiţie din România este la un pas să dea o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Un atacant format de AC Milan e aproape de o mutare în SuperLiga.
Cristi Coste, Marian Popovici
18.06.2026 | 19:15
Atacant legitimat la Milan fost international U21 vine in SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

UTA Arad are planuri mari pentru noul sezon, iar echipa lui Adrian Mihalcea se mişcă în perioada de mercato, acolo unde e aproape să transfere un atacant care a fost crescut de cei de la AC Milan.

Ismet Sinani, atacant crescut de AC Milan, aproape de transferul la UTA Arad!

FANATIK a aflat că Ismet Sinani este atacantul dorit de UTA Arad şi care e foarte aproape de a semnat în SuperLiga cu „Bătrâna Doamnă”. Atacantul italian cu cetăţenie kosovară a fost legitimat ultima dată la AC Bra, o echipă din Serie C.

ADVERTISEMENT

Ismet Sinani (27 de ani) a fost crescut la AC Milan. El a fost şi la echipele U17 şi U19 ale „diavolului milanez”, înainte să fie împrumutat la mai multe echipe din ligiile inferioare din Italia. Până acum, Sinani a jucat doar în „Pensisulă”, iar dacă va semna la UTA Arad, ar fi prima experienţă în afara „Cizmei”. În ultimul sezon a dat 9 goluri în 31 de meciuri.

UTA Arad l-a transferat definitiv pe Marius Coman de la Sepsi, pentru 60.000 de euro. Echipa lui Mihalcea a avut multă activitate în mercato şi i-a luat pe Jayson Papeau, Andrei Dorobanţu şi Răzvan Oaidă.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Ismet Sinani, în tricoul lui AC Milan
Ismet Sinani, în tricoul lui AC Milan

Se vinde UTA Arad în această vară?! Ce spune Alexandru Meszar

Alexandru Meszar negociază pentru vânzarea clubului. Conducătorul celor de la UTA Arad a confirmat pentru FANATIK că există discuţii cu mai mulţi oameni de afaceri, printre care şi Aviv Eissat, fiul internaţionalului român Lisav Eissat: „Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă intercompetițională și declarațiile mele publice anterioare, prin care am arătat că UTA are nevoie de parteneri sau proprietari cu o putere financiară superioară celei existente în prezent, este firesc să fi apărut manifestări de interes din partea unor persoane și grupuri de investitori.

ADVERTISEMENT
Shakira arată așa la 49 de ani și mănâncă de 5 ori pe...
Digisport.ro
Shakira arată așa la 49 de ani și mănâncă de 5 ori pe zi. Obiceiul alimentar total neașteptat pe care îl are zilnic

În acest moment există intenții și discuții inițiate din patru direcții diferite. Pentru că am convenit împreună cu fiecare dintre părțile implicate ca aceste tratative să rămână confidențiale, consider că este normal, moral și etic să nu fac referiri publice la numele niciunei persoane sau organizații”, a spus Meszar pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 27 de ani are Isman Sinani
  • 200.000 de euro e cota de piaţă a lui Sinani
La împlinirea vârstei de 40 de ani, Jelena a avut parte de o...
Fanatik
La împlinirea vârstei de 40 de ani, Jelena a avut parte de o surpriză uriașă. Ce cadou neașteptat i-a făcut Novak Djokovic
Sprijin masiv al Qatarului pentru echipa națională, dar și pentru suporterii prezenți la...
Fanatik
Sprijin masiv al Qatarului pentru echipa națională, dar și pentru suporterii prezenți la CM 2026. Condițiile de lux oferite
Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă...
Fanatik
Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă o echipă întreagă
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Nicu Ceaușescu i-a lăsat 'mască' pe toți cei din jur: 'A luat un...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu i-a lăsat 'mască' pe toți cei din jur: 'A luat un arătător de lemn și s-a dus...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!