Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga! Exclusiv

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UTA Arad are planuri mari pentru noul sezon, iar echipa lui Adrian Mihalcea se mişcă în perioada de mercato, acolo unde e aproape să transfere un atacant care a fost crescut de cei de la AC Milan.

Ismet Sinani, atacant crescut de AC Milan, aproape de transferul la UTA Arad!

FANATIK a aflat că Ismet Sinani este atacantul dorit de UTA Arad şi care e foarte aproape de a semnat în SuperLiga cu „Bătrâna Doamnă”. Atacantul italian cu cetăţenie kosovară a fost legitimat ultima dată la AC Bra, o echipă din Serie C.

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Ismet Sinani (27 de ani) a fost crescut la AC Milan. El a fost şi la echipele U17 şi U19 ale „diavolului milanez”, înainte să fie împrumutat la mai multe echipe din ligiile inferioare din Italia. Până acum, Sinani a jucat doar în „Pensisulă”, iar dacă va semna la UTA Arad, ar fi prima experienţă în afara „Cizmei”. În ultimul sezon a dat 9 goluri în 31 de meciuri.

UTA Arad l-a transferat definitiv pe Marius Coman de la Sepsi, pentru 60.000 de euro. Echipa lui Mihalcea a avut multă activitate în mercato şi , Andrei Dorobanţu şi Răzvan Oaidă.

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Se vinde UTA Arad în această vară?! Ce spune Alexandru Meszar

. Conducătorul celor de la UTA Arad a confirmat pentru FANATIK că există discuţii cu mai mulţi oameni de afaceri, printre care şi Aviv Eissat, fiul internaţionalului român Lisav Eissat: „Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă intercompetițională și declarațiile mele publice anterioare, prin care am arătat că UTA are nevoie de parteneri sau proprietari cu o putere financiară superioară celei existente în prezent, este firesc să fi apărut manifestări de interes din partea unor persoane și grupuri de investitori.

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În acest moment există intenții și discuții inițiate din patru direcții diferite. Pentru că am convenit împreună cu fiecare dintre părțile implicate ca aceste tratative să rămână confidențiale, consider că este normal, moral și etic să nu fac referiri publice la numele niciunei persoane sau organizații”, a spus Meszar pentru FANATIK.

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