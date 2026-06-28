Sport

Atacant pentru Dinamo: „Ajunge în cantonament. Părțile sunt înțelese”. Care este suma de transfer

Veste uriașă pentru fanii lui Dinamo. Andrei Nicolescu, președintele executiv al roș-albilor, a dezvăluit că a bătut palma pentru transferul unui atacant. Fotbalistul va merge direct în cantonamentul din Polonia
Cristian Măciucă
28.06.2026 | 19:13
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Atacant pentru Dinamo „Ajunge în cantonament. Părțile sunt înțelese”. Care este suma de transfer. FOTO: Fanatik
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Andrei Nicolescu le-a dat speranțe fanilor lui Dinamo. Președintele executiv al „câinilor” a anunțat că echipa din „Ștefan cel Mare” s-a înțeles pentru transferul unui atacant important.

Dinamo transferă un atacant

Dinamo începe să se miște tot mai bine pe piața transferurilor. După goalkeeperul marocan Alaa Bellaarouch, la gruparea din „Ștefan cel Mare” se pregătește să vină și un atacant din străinătate. Andrei Nicolescu a vorbit despre noua achiziție la Digi Sport. Președintele executiv al „câinilor” a transmis că atacantul costă câteva sute de mii de euro și că va ajunge direct în cantonamentul echipei lui Nuno Campos din Polonia.

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„În seara asta va ajunge un atacant în cantonament, mâine va fi anunțat dacă totul e ok. Părțile sunt înțelese atât cu clubul, cât și jucătorul, urmează viza medicală. E un transfer, vom plăti pentru el. Discuțiile sunt în felul următor. Profilul jucătorului este profilul pe care îl caută antrenorii noștri. Noi l-am identificat într-o zonă care nu știu cât de apreciată este în România, dar vom vedea cât de bun va fi jucătorul în sezonul următor.

Nu e din zonă exotică, e din Europa, dar nu se vorbește de un jucător cum se vorbește spre exemplu de cel pe care care Craiova plătește 1,5 milioane de euro, deși mă îndoiesc că aceea e suma de transfer.  Este un atacant foarte mobil, foarte rapid. Poate să coboare și are o vârstă potrivită pentru performanță la Dinamo. Nu este chiar un Pușcaș ca profil. E la ordinul sutelor de mii și în partea de jos, nu sus. Are o vârstă bună, 25 de ani”, a declarat Andrei Nicolescu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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