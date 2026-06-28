Atacant pentru Dinamo: „Ajunge în cantonament. Părțile sunt înțelese”. Care este suma de transfer

CE TREBUIE SĂ ȘTII Dinamo transferă un atacant

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Andrei Nicolescu le-a dat speranțe fanilor lui Dinamo. Președintele executiv al „câinilor” a anunțat că echipa din „Ștefan cel Mare” s-a înțeles pentru transferul unui atacant important.

Dinamo transferă un atacant

Dinamo începe să se miște tot mai bine pe piața transferurilor. După la gruparea din „Ștefan cel Mare” se pregătește să vină și un atacant din străinătate. Andrei Nicolescu a vorbit despre noua achiziție la Președintele executiv al „câinilor” a transmis că atacantul costă câteva sute de mii de euro și că va ajunge direct în

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„În seara asta va ajunge un atacant în cantonament, mâine va fi anunțat dacă totul e ok. Părțile sunt înțelese atât cu clubul, cât și jucătorul, urmează viza medicală. E un transfer, vom plăti pentru el. Discuțiile sunt în felul următor. Profilul jucătorului este profilul pe care îl caută antrenorii noștri. Noi l-am identificat într-o zonă care nu știu cât de apreciată este în România, dar vom vedea cât de bun va fi jucătorul în sezonul următor.

Nu e din zonă exotică, e din Europa, dar nu se vorbește de un jucător cum se vorbește spre exemplu de cel pe care care Craiova plătește 1,5 milioane de euro, deși mă îndoiesc că aceea e suma de transfer. Este un atacant foarte mobil, foarte rapid. Poate să coboare și are o vârstă potrivită pentru performanță la Dinamo. Nu este chiar un Pușcaș ca profil. E la ordinul sutelor de mii și în partea de jos, nu sus. Are o vârstă bună, 25 de ani”, a declarat Andrei Nicolescu.

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