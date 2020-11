Atacanții Craiovei, cifre dezastruoase! Ce au făcut transferurile din ultima zi de mercato

FANATIK a analizat cifrele atacanților Universității Craiova în ceea ce s-a scurs din anul competițional 2020-2021, iar acestea dezvăluie mari probleme pentru olteni pe plan ofensiv. Trupa lui Corneliu Papură nu mai reușește să marcheze în ultima perioadă.

Totul a pornit de la accidentarea lui Elvir Koljic. În meciul cu Poli Iași, Ovidiu Mihalache a avut o intervenție dură la atacantul bosniac și va fi indisponibil timp de mai multe luni.

De altfel, Koljic nu este singurul accidentat din ofensivă. Roman are și el probleme medicale, dar sunt la nivelul inimii.

Oficialii trupei din Bănie au crezut că Ivan Mamut poate fi un înlocuitor pentru Elvir Koljic, însă, deocamdată, acesta nu dă randament, chiar dacă se vede că își dorește și trage din diferite poziții. Croatul are deja cinci apariții pentru Universitatea Craiova, dar nu a marcat. În schimb, Mamut are patru goluri în șapte meciuri în liga a doua din Croația, la Inter Zapresic, club de la care a fost și adus în Bănie.

Continuăm cu Alexandru Tudorie, fotbalist adus la cererea fostului tehnician al Științei, Cristiano Bergodi. Mai mult accidentat, jucătorul a bifat și el vreo patru meciuri la Universitatea, dar fără nicio realizare și rămâne de văzut dacă va mai primi prea multe șanse. În ultimul timp, toată atenția este spre Mamut, iar Tudorie este neglijat. Ca o comparație cu cei doi, Koljic are șase goluri în șase meciuri, lucru care spune multe. Mihai Roman este celălalt atacant veritabil al oltenilor, dar este indisponibil din cauza unor probleme la inimă și nu a evoluat în acest sezon.

În ofensivă îl regăsim și pe Andrei Ivan. Din păcate, nici el nu excelează. În 10 jocuri în cele două competiții în care a evoluat, adică nouă în Liga 1 și unul în preliminarii de Europa League, Ivan are doar un gol, într-un meci cu Viitorul, câștigat de Știința cu 4-1. Nu a pasat decisiv până în acest moment.

Se așteaptă mai mult de la jucătorii de atac. De când nu a mai marcat Craiova două goluri într-o partidă

11 meciuri are și Bărbuț, dar are cifre „mai bune”. Un gol și….o pasă decisivă. Oficialii așteaptă multe de la Reagy Ofosu, fotbalist transferat de la FC Botoșani. Germanul are 10 partide în Liga 1 în sezonul actual și două în Europa League, având un gol și două pase decisive, însă niciuna dintre aceste reușite nu sunt în tricoul „alb-albastru”, ci la Botoșani.

Titular în prima ligă a României la doar 17 ani, Ștefan Baiaram este cel mai tânăr marcator al oltenilor în cupele europene, dar nu a punctat deloc în campionat. A strâns nouă apariții în această stagiune. Ochii sunt ațintiți și spre un alt tânăr. George Cîmpanu, 20 de ani, are un gol, dar nu la Craiova. A îmbrăcat tricoul Științei de două ori până acum.

Mihai Căpățînă poate fi folosit și el pe o poziție în ofensivă, chiar dacă postul său este de mijlocaș central. A jucat de 11 ori în acest campionat, marcând două goluri, ambele pentru Voluntari. La olteni are cinci apariții.

4 goluri în 11 meciuri are Alexandru Cicâldău, al doilea cel mai bun marcator din lotul „leilor”

9 goluri în 10 partide din Liga 1 au Dennis Man și Florin Tănase, cei mai buni marcatori ai campionatului

Problemele Universității Craiova se trag de la accidentarea lui Koljic, iar cifrele nu sunt deloc îmbucurătoare. Craiovenii nu au mai marcat două goluri de la un meci cu FC Argeș, de pe 2 octombrie! A fost o victorie cu 2-1 a echipei la care juca și marca și Elvir Koljic. Din acel moment, rezultatele au arătat în următorul mod: 1-0 cu Poli Iași, 1-0 cu Dinamo, 0-1 cu Academica Clinceni, 1-0 cu Hermannstadt, 0-1 cu Chindia și egalitatea fără goluri cu FC Botoșani.

„Putem mai mult şi trebuie să arătăm mai mult, să speculăm ocaziile, altfel ne va fi greu,” a declarat și Corneliu Papură, antrenorul Științei, despre problemele legate de eficacitatea elevilor săi.