Atacantul bosniac care a jucat în România, verdict înaintea meciului decisiv de la Zenica: „E favorită”. Exclusiv

Slavisa Mitrovic, fost fotbalist în campionatul României, la FC Național și Concordia Chiajna, a prefațat confruntarea pe care i, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Verdictul lui Slavisa Mitrovic înainte de Bosnia – România

Într-o discuție cu reporterii FANATIK, Mitrovic spune că stadionul va fi plin, însă există niște probleme cu suporterii radicali, ultrașii, care s-au certat cu Federația și nu vor veni la meci. Totuși, chiar și așa, acesta declară că și pornește cu prima șansă la victorie.

„Nu merg la meci, am niște treburi și nu am timp. Îmi pare rău, o să fie o partidă foarte bună. Părerea mea e că Bosnia e favorită. O să fie un stadion plin. Dacă bate e sută la sută pe locul 2, la ora actuală joacă bine. Îmi pare rău că au pierdut meciul cu Austria de acasă, 1-2. Au avut ghinion, trebuia să fie egal. Asta e greșeala, că ai avut 2-0 cu Cipru și ai terminat egal. Acolo ai pierdut barajul, în caz că-l ratezi. Eu zic că România are jucători cu experiență mare. Bosnia are o problemă la apărare, acolo poate să exploateze domnul Lucescu.

Nu e o defensivă foarte bună. Fiecare echipă are puncte bune și puncte slabe. Trebuie să profiți. Țin jumate-jumate, să zicem. Sunt niște probleme de lot, s-au întâmplat niște chestii cu galeria, o ceartă cu Federația. Acum e urâtă atmosfera pentru meci fără ultrași, nu știu care e problema. O să vedem ce o să fie. E ceva politică, probabil. Sportul e cel mai important, asta ne interesează”, a declarat Slavisa Mitrovic pentru FANATIK.

Fiul lui Mitrovic joacă în România, după ce a făcut junioratul la Dinamo

Mitrovic rămâne legat de fotbalul din România, asta după ce băiatul său, portarul Aleksander Mitrovic, crescut la Dinamo, evoluează la Progresul Spartac.

„Eu cred că Aleksander ține cu România, e născut și trăiește acolo. Părerea mea e că nu a primit șanse. Acum e la Progresul Spartac. Eu i-am spus că trebuie să-și facă treaba și Dumnezeu o să-i dea ocazia să progreseze. Eu locuiesc în Bosnia, sunt aproape de Belgrad. Îmi place de Radu Drăgușin, el e vârful generației. Da, îmi e dor de România, nu am timp să ajung. Zic că am avut jucători buni lângă mine, o atmosferă frumoasă la club.

Îmi pare rău că nu am făcut mai multe. Au fost niște oameni care nu au făcut lucruri bune. Am avut niște relații proaste cu Iacov, nu știu ce probleme a avut. M-am lăsat la 31 de ani de fotbal din cauza lui, am pierdut 5 ani de fotbal. Au fost niște combinații care nu mi-au plăcut. Poate îmi ajută Dumnezeu și ajung să fiu antrenor în România. Niciodată nu se știe”, a mai spus Mitrovic.

Cariera lui Slavisa Mitrovic

Slaviša Mitrovic a fost un atacant bosniac care a evoluat în fotbalul românesc în perioada începutului anilor 2000, fiind remarcat mai ales la FC Național București. Cu o înălțime impunătoare (192 cm), Mitrovic era un atacant puternic și eficient — în Divizia A a jucat 63 de partide și a marcat 18 goluri.

În România, acesta a rămas în memoria fanilor pentru contribuția sa la parcursul remarcabil al Naționalului sub conducerea lui Cosmin Olăroiu. În sezonul 2001/2002, el a înscris de 10 ori și a jucat un rol esențial în lupta echipei pentru titlu, care s-a pierdut dramatic în ultima etapă.