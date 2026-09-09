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Puțin mai mult de două săptămâni ne mai despart până la primul joc al naționalei României în Liga Națiunilor. Gică Hagi este cu ochii pe ”tricolori”, dar trebuie să fie atent și la adversari, mai ales că unul dintre ei a reușit o performanță fantastică în Champions League.

Prestație fabuloasă în Champions League pentru viitorul adversar al naționalei României

Reprezentativa României va începe parcursul în Liga Națiunilor cu un meci în deplasare în fața Suediei, pe 25 septembrie, urmând ca trei zile mai târziu să primească vizita Bosniei Herțegovina.

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Gică Hagi , care a decis să-și încheie cariera la națională și va mai juca doar într-o singură partidă pe teren propriu, însă trebuie să-și facă griji din cauza celuilalt atacant al Bosniei. Este vorba de Ermedin Demirovic, care a făcut o primă repriză de zile mari.

Fotbalistul lui VfB Stuttgart , în partida de pe teren propriu cu Viking, din prima etapă a grupei de Champions League. Așadar, fundașii lui Hagi vor trebui să fie foarte atenți la noul star al Bosniei.

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Jovo Lukic, adversar pentru ”tricolori”

Printre cei 24 de jucători bosniaci convocați de selecționerul Sergej Barbarez pentru primele întâlniri din Liga Națiunilor se află și , care a marcat un gol și la Cupa Mondială din vară.

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Printre vedetele Bosniei care vor veni la București se mai află fundașul Sead Kolasinac, mijlocașul Kerim Alajbegovic, ajuns în această vară la Juventus, sau Haris Tabakovic, atacantul care ne-a spulberat în duelul de acum mai puțin un an de la Zenica, din preliminariile pentru CM 2026.

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România – Bosnia Herțegovina se joacă fără spectatori

Din păcate, România va fi la meciul cu Bosnia Herțegovina de pe Arena Națională, primul joc oficial pe teren propriu al lui Gică Hagi în cel de-al doilea mandat la cârma primei reprezentative.

Și asta pentru că naționala României trebuie să își ispășească acum suspendarea primită de la UEFA ca urmare a evenimentelor petrecute la duelul de la București împotriva Kosovo, din 15 noiembrie 2024.