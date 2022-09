Atacantul care a dus-o pe FCSB în grupele Champions League investește în fotbal. Unde se află proiectul de peste 1 milion de euro. Foto

Atacantul care a dus-o pe FCSB în grupele Ligii Campionilor în 2006 va construi o bază modernă de fotbal. Valentin Badea a conceput și o școală de fotbal în orașul lui natal, Young Boys Alexandria.

Valentin Badea concepe o bază sportivă de 1,2 milioane de euro

Valentin Badea a calificat-o pe FCSB (n.r. Steaua București) în grupele Ligii Campionilor după ce marcat o „dublă” în meciul cu Standard Liege din 2006. Fostul fotbalist și-a propus încă din acele vremuri să construiască o bază sportivă modernă în orașul său natal, Alexandria.

Vali Badea a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook, iar costurile se ridică la 1,2 milioane de euro. “Cel mai greu an, dar și rezultatul este pe măsură. Avem autorizația de construcție”, a scris Valentin Badea pe Facebook.

Baza care va fi construită la ieșirea din Alexandria, pe șoseaua Cernetu se va întinde pe o suprafață de 22.800 de mp. Mai mult decât atât, toate terenurile vor fi sintetice.

Valentin Badea: „Acesta e visul meu din 2006-2007”

Fostul atacant , însă a revenit și a înființat o școală de fotbal în orașul său natal. Young Boys Alexandria este locul unde se antrenează 250 de copii.

Ulterior, „eroul roș-albaștrilor” din meciul cu Standard Liege a vorbit despre crearea unei , proiect pe care îl plănuise încă din perioada când evolua pentru clubul lui Gigi Becali.

“Acesta e visul meu, din 2006-2007 mi-am propus să fac acest proiect, am început să strâng bani de când jucam fotbal. Am vizitat multe baze, am fost la Craiova, la FCSB, iar aici vreau să fac cea mai bună bază din județ. Sper ca la începutul anului viitor să ne apucăm de șantier, iar în circa un an să fie gata totul”, declara Vali Badea, pentru .

Vali Badea, despre noua bază sportivă: „Nu va fi una care să concureze cu ce există la Craiova sau la FCSB”

Momentan, copiii de la școala de fotbal al lui Valentin Badea se antrenează pe cele patru terenuri din județul Teleorman. „Valoarea totală a proiectului cred că se ridică undeva la 1.2 milioane de euro. Vreau să accesez și fonduri europene pentru finalizarea bazei. Vor fi cele mai bune condiții de antrenament pentru cei mici, eu estimez că vom avea în jur de 400 de copii din tot județul.

Acum avem patru terenuri în județ unde se antrenează cei mici, iar după ce va fi gata baza se vor muta cu toții aici. Nu va fi o bază care să concureze cu ce există la Craiova sau la FCSB, pentru că acolo s-au investit milioane de euro, dar va fi ideală pentru cei din județ. Acum am reușit să angajez mai mulți antrenori și m-am eliberat puțin, în ultima vreme am lucrat de dimineață până seara”, a mai spus Vali Badea.

Ce va cuprinde baza sportivă concepută de Valentin Badea: