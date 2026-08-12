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Atacantul care a refuzat-o pe FCSB de frica lui Gigi Becali. A acceptat o altă o ofertă pentru un salariu mai mic: „Dacă nu dădeam gol, mă dădea afară”

Deși FCSB este una dintre cele mai atrăgătoare echipe din SuperLiga României, frica de patron îi face pe mulți fotbaliști să fie reticenți. El este atacantul care i-a refuzat pe roș-albaștri și a acceptat un salariu mai mic la o altă echipă
Ciprian Păvăleanu
12.08.2026 | 11:45
Atacantul care a refuzato pe FCSB de frica lui Gigi Becali A acceptat o alta o oferta pentru un salariu mai mic Daca nu dadeam gol ma dadea afara
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Gabriel Debeljuh a refuzat FCSB pentru a merge la CFR Cluj. Foto: Sportpictures.eu
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În ultimii ani, modul în care se desfășoară lucrurile în interiorul clubului FCSB au devenit tot mai clare. Patronul Gigi Becali este cel care ia deciziile finale în toate privințele, inclusiv în ceea ce privește lotul, transferurile și echipa de start. Tocmai de aceea, mulți fotbaliști au început să fugă de această destinație, deși este un club care plătește salarii mari și care participă an de an în cupele europene.

Gabriel Debeljuh nu s-a lăsat încântat de salariul de la FCSB! L-a refuzat pe Gigi Becali și a ales CFR Cluj

Croatul Gabriel Debeljuh (29 de ani) a ajuns prima dată în România la FC Hermannstadt, după ce junioratul și l-a făcut la Torino, în Italia. Înainte de a veni în România, el a evoluat la mai multe echipe de Serie C și Serie D, iar după doar un sezon alături de sibieni a semnat cu CFR Cluj, campioană en-titre la acea vreme.

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Deși avea ofertă și din partea celor de la FCSB, croatul a decis să meargă la Cluj din două considerente: promisiunea de a juca în cupele europene și linștea că nu va fi scos din echipă de Gigi Becali. Deși primea un salariu mai mic în Ardeal, Debeljuh nu a regretat niciodată decizia luată.

„(n.r. – Poți să reziști mental, ca fotbalist, într-un asemenea mediu?) E greu. Eu aveam ofertă și de acolo, de la FCSB. M-a sunat și Anamaria (n.r.- Prodan) când să plec la CFR Cluj. Puteam să plec și la FCSB. Și am zis: «Mai bine să plec la CFR pentru că joc în Europa». Aveam un salariu mai mic, dar puteam să joc în Europa, să câștig mai mult. Acolo, la FCSB, puteam să fac un meci sau două bune. După, dacă nu dădeam gol, mă dădeau afară. E foarte greu să te duci la antrenament și nu știi dacă joci sau nu joci. Tu știi înainte de meci că joci, apoi el se schimbă și zice că nu mai joci. E urât așa să te antrenezi”, a declarat Gabriel Debeljuh conform IAM Sport.

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Gabriel Debeljuh a dat România pe Lituania

După experiențele de la FC Hermannstadt, CFR Cluj, Sepsi OSK și Oțelul Galați, Gabriel Debeljuh a părăsit România în această vară. El a fost adus gratuit de Kauno Zalgiris, după ce în tricoul oțelarilor nu a reușit să înscrie niciun gol.

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Kauno Zalgiris este campioana din Lituania, iar recent a fost eliminată din UEFA Champions League. Spre deosebire de U Craiova, campioana din România, noua echipă a atacantului croat a trecut de primele două tururi din UEFA Champions League, ceea ce i-a asigurat prezența în UEFA Conference League. În turul 3, lituanienii au întâlnit-o pe Dinamo Zagreb și au pierdut cu 1-7 la general, singurul gol fiind marcat chiar de Debeljuh.

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În urma acestei înfrângeri, Kauno Zalgiris va merge în play-off-ul Europa League, unde va avea, de asemenea, o misiune foarte dificilă. Echipa fostului atacant al lui CFR Cluj va întâlni învingătoarea dintre Hradec Kralove și Beșiktaș, iar turcii au învins cu 1-0 în prima manșă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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