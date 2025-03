Jucătorul care tocmai a semnat cu Rapid și-a setat obiectivul pentru acest sezon: ”Aici e Templul fotbalului românesc”. Video

Rapid are ca obiectiv o clasare cât mai bună în play-off-ul din SuperLiga și , iar unul dintre atacanți visează să ridice un trofeu deasupra capului la finalul sezonului.

Obiectivul atacantului care tocmai și-a prelungit contractul cu Rapid

Achiziționat de giuleșteni în 2023, Claudiu Micovschi și a anunțat că este extrem de fericit pentru faptul că este apreciat și i s-a propus să continue alături de ”alb-vișinii”.

”Sunt foarte fericit că am reușit să prelungesc contractul cu cea mai iubită echipă din România. Sunt onorat să îmbrac acest tricou și sper să câștigăm cât mai multe trofee împreună. A fost o confirmare și mă bucur că am reușit să mă afirm, chiar dacă în prima parte a contractului nu am jucat pentru Rapid.

M-am întors de la Arad și am descoperit un grup unit, cu colegi foarte determinați și încrezători. Sper să ne bucurăm cât mai mult împreună. Aici e Templul fotbalului românesc și îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare la fiecare meci”, a declarat Micovschi, pentru Rapid TV.

Micovschi, dezamăgit de remiza din derby-ul cu FCSB

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani, care a evoluat o perioadă lungă de timp în Italia, visează să obțină un trofeu la finalul actualului sezon și a cerut sprijinul micilor suporteri care au acces în Giulești la partida cu Universitatea Craiova.

”Am început puțin mai prost sezonul, dar acum am reușit să ne calificăm în play-off. Din păcate nu am reușit să câștigăm meciul din etapa trecută cu FCSB. E o mică dezamăgire din partea tuturor pentru că mai erau 3-4 minute și puteam câștiga.

Acum ne așteaptă un meci și mai greu, cel de acasă cu Universitatea Craiova, în care nu vom avea suporterii alături. Îi așteptăm în număr cât mai mare pe copii să ne susțină și să câte tot meciul.

Îmi doresc să câștig un trofeu la finalul acestui sezon alături de această echipă minunată și să ne batem la cupele europene. Ar fi cel mai mare lucru de când sunt fotbalist, pentru că nu am câștigat niciodată un trofeu”, a spus Claudiu Micovschi.