Sport

Atacantul care e gata să rupă plasele la FCSB! MM Stoica: ”E bombă!”

Veste extraordinară pentru suporterii FCSB cu o lună înainte de începerea unei noi stagiuni. MM Stoica (61 de ani) a dezvăluit cum merge recuperarea unui jucător extrem de important.
Traian Terzian
21.06.2026 | 15:45
Atacantul care e gata sa rupa plasele la FCSB MM Stoica E bomba
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MM Stoica (61 de ani), detalii despre recuperarea unui jucător de la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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FCSB se pregătește să dea startul pregătirii pentru viitorul sezon, iar oficialii clubului caută soluții pentru întărirea lotului. Până atunci, MM Stoica a explicat care este situația unui jucător aflat în recuperare după o accidentare ce l-a împiedicat să joace în ultima perioadă.

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Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a mărturisit că Daniel Bîrligea este refăcut complet după accidentarea suferită la mijlocul lunii martie. Atacantul ar fi vrut chiar să joace chiar și în barajul de Conference League cu Dinamo, însă clubul s-a opus.

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”Bîrligea e ‘bombă’. Puteam să riscăm să joace un sfert de oră cu Dinamo, dar ne-am fi bătut joc de el. Deși el ar fi vrut”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, despre atacantul care de curând și-a cerut în căsătorie iubita.

De asemenea, oficialul FCSB a dat ultimele detalii despre situația jucătorilor aflați la final de contract. ”Tănase se întâlnește cu Gigi, lui Crețu îi facem luni ofertă. Mihai Popescu a prelungit înainte de ultimul meci”, a spus Stoica.

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Tănase are pe masă ofertă din China

Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, Florin Tănase a ajuns la final de contract cu FCSB. Jucătorul are o ofertă foarte bună financiar din China, iar impresarul Florin Vulturar a fost acolo pentru a discuta mai multe amănunte, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

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Gigi Becali a mărturisit că a avut o primă discuție cu Tănase și acesta i-a transmis că nu ar fi foarte tentat să meargă în China. În ceea ce privește rămânerea mijlocașului la FCSB, patronul a recunoscut că există o diferență între ce vrea jucătorul și ce oferă el.

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”Eu am vorbit cu el acum două-trei săptămâni, mi-a spus că are ofertă din China, dar nu pleacă în China. El a vrut contract pe 4 ani, dar i-am spus că nu îi fac contract pe 4 ani, îi fac pe 2 ani. Și așa a rămas.

Eu vreau pe 2 ani, el vrea pe 4 ani, așa a rămas. Nu am continuat, dar ce e clar, a zis că nu pleacă în China. Eu îl consider în echipă pe Tănase. E o chestiune de afaceri, face el niște afaceri. Nu pot să le spun”, a afirmat Becali.

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Tănase, vacanță alături de țintele lui Gigi Becali

Imediat după încheierea sezonului, Florin Tănase a plecat într-o binemeritată vacanță. Jucătorul de la FCSB a mers să se relaxeze alături de coechipierii de la echipa națională, Denis Drăguș și Florinel Coman.

Partenerii de distracție ai lui Tănase din această perioadă de relaxare sunt doriți în mod expres de Gigi Becali la FCSB. Așadar, este posibil ca Tănase să încerce să-i convingă pe cei doi să-i fie alături de el și la echipa de club.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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