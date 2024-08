Atacantul care i-a distrus pe Dawa și pe Ngezana a costat doar 900.000 de euro! „Gigi, bagă mâna-n buzunar! Nu merge așa”

i-a impresionat pe analiștii FANATIK, mai ales când aceștia au aflat că Sparta Praga a achitat doar 900.000 de euro pentru serviciile acestuia.

Atacantul care i-a distrus pe Dawa și pe Ngezana a costat doar 900.000 de euro!

Victor Olatunji are 24 de ani și este atacantul care s-a impus în duelurile cu Dawa și Ngezana, iar pentru serviciile sale Sparta Praga a achitat 900.000 de euro către Liberec.

ADVERTISEMENT

Vârgul nigerian i-a impresionat pe Florin Gardoș, Marius Șumudică, dar și pe gazda show-ului FANATIK SUPERLIGA Horia Ivanovici. Prestația lui Olatunji de pe Stadionul Steaua a fost una foarte bună, iar analiștii emisiunii îi recomandă lui Gigi Becali să caute astfel de jucători în străinătate.

“I-a spart Olatunji pe Dawa și Ngezana. Alerga cu amândoi în spate. De nu i-a hărțuit. Lui Gigi asta îi trebuie. E adevărat că Birmancevic, care a dat primele 2 goluri, e cotat la 9 milioane de euro și face cât toată apărarea FCSB-ului cu tot cu portar. Dar Olatunji a jucat de i-a spart”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Știi cât i-a costat pe cei de la Sparta Praga? Doar 900.000 de euro. Mă gândeam că fiind atacant a fost câteva milioane. A jucat bine, da. Îl găseau mingiile și se demarca bine, asta pe lângă că avea forță foarte mare. Ca fundaș trebuie să îți alegi luptele. Un fundaș inteligent își alege luptele.

Îți dai seama după primele 2-3 dueluri dacă poți sau nu să te lupți cu el. Dacă nu, încerci să păstrezi distanța și să alegi altă variantă. Mergi pe intercepție, pe altceva. El căuta duelul non-stop. Categoric au fost dominații ambii fundași de Olatunji. E un atacant înalt care are forță, dar știa să primească mingea, se întorcea, avea tehnică bună la înălțimea lui”, a declarat Florin Gardoș în cadrul discuției.

ADVERTISEMENT

“Gigi, bagă mâna-n buzunar! Nu merge așa”

“E exact ce nu are FCSB și are nevoie. Gigi Becali are o problemă. El vrea să ia doar jucători pe care îi vede în campionatul intern și zice că nu se păcălește dacă face așa. Dacă FCSB, la banii pe care i-a cheltuit în campionatul intern, se uita în afară și avea un scouting foarte bun, cu siguranță FCSB avea mari șanse să ajungă în Champions League.

Cu tot respectul pentru celelalte echipe, dar nu știu când vor mai întâlni un traseu de acest fel. E foarte rar. Nu întâlnește niciun colos în play-off. Gigi e focusat doar pe ce se întâmplă în campionatul intern și nu merge așa. Sunt jucători în străinătate foarte buni care sunt liberi de contract și cărora le dai niște bani la semnătură și un salariu decent.

ADVERTISEMENT

Toată lumea fuge de jucătorii care cer un milion de euro salariu. Dacă vrei să iei un jucător bun, trebuie să dai un milion de euro doar ca să îl cumperi. Uite cum a fost jucătorul de care zicea Florin. Dă-i 500.000 de euro la semnătură și 40.000 de euro pe lună. Aviz pentru alte echipe care dau 200-300 de mii de euro pe jucători no name (n.r. necunoscuți).

Îi aduc la echipă și le mai fac 12-15 mii de euro salariu și sunt jucători care câștigă în mod normal 4-5 mii de euro. Așa am ajuns să fim un campionat unde vin niște jucători străini de mâna a 3-a. Dacă vrei să aduci jucători buni, bagă mâna-n buzunar!”, .

Analiștii FANATIK, impresionați de atacantul lui Sparta Praga