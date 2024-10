CFR Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe au început superb etapa cu numărul 14 din SuperLiga României și , la capătul unui meci extraordinar disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Fanii i-au strigat demisia lui Dan Petrescu, care .

Atacantul care l-a făcut uitat pe Louis Munteanu în CFR Cluj – Sepsi, mesaj clar: „Vreau mai multe minute!”

CFR Cluj a fost foarte aproape să piardă disputa cu Sepsi, chiar pe teren propriu, dar Virgiliu Postolachi a salvat cu o dublă marcată în ultimele minute ale partidei. pentru acest joc, însă Postolachi și-a făcut simțită prezența pe teren.

Toate goluri celor de la Sepsi , reușita lui Florin Ștefan fiind o adevărată bijuterie. Marius Coman deschisese scorul după o acțiune personală de toată frumusețea, iar Denis Ciobotariu punctase în urma unei faze fixe.

Venit în vară în schimbul sumei de 200.000 de euro, Postolachi, atacantul care l-a făcut uitat pe Louis Munteanu, a avut un mesaj clar pentru Dan Petrescu la finalul partidei și a transmis că vrea mai multe minute.

„Mă bucur pentru mine, dar și pentru echipă că am obținut un punct. La CFR ne dorim întotdeauna victoria, iar astăzi din păcate nu am obținut-o. A fost un meci greu, dar s-a văzut că echipa nu se lasă până la final, ne-am luptat și sunt bucuros că am ajutat echipa să ia acest punct.

Avem o echipă foarte bună, am încredere în fiecare jucător, în fiecare membru din staff, mai ales antrenorul, care a câștigat multe titluri aici. Nu trebuie să le oferim adversarilor șanse de a marca, trebuie să fim mai agresivi și puțin mai răi la finalizare. Azi am avut multe ocazii, dar puține mingi au ajuns în plasă.

Trebuie să ne recuperăm bine și să ne pregătim pentru următoarele meciuri, urmează multe deplasări. Vreau mai multe minute, dar aici este o echipă și trebuie să dai totul, indiferent dacă joci sau nu. Așa se câștigă campionatul, dacă toți trag într-un sens”, a declarat Virgiliu Postolachi la .

Mohammed Kamara: „În fotbal ai nevoie și de noroc”

Mohammed Kamara a fost și el unul dintre cei mai activi jucători ai CFR-ului în disputa de pe teren propriu cu Sepsi. Fotbalistul a marcat în minutul 52 din centrarea lui Păun și a avut câteva șanse importante de a înscrie și în prima repriză.

„Meritam să câștigăm, am avut mai multe situații, însă uneori fotbalul nu este așa cum îți dorești. Să ai puterea să revii de la 1-3 la 3-3 în 5-6 minute, asta arată o anumită forță a grupului. Ne bucurăm că am luat măcar un punct din acest meci.

Ghinionul este o parte importantă din insuccesele noastre, multe meciuri pe care trebuia să le câștigăm și nu le-am câștigat. În fotbal ai nevoie și de noroc în unele momente. Suntem o echipă mare, ne dorim să ajungem pe primul loc și vom munci în continuare pentru asta.

Am simțit că am dezamăgit echipa în câteva rânduri, cred că am avut și eu partea mea de ghinion, încerc să mă revanșez, încerc că muncesc mai mult și să arăt mai multe lucruri bune. Încerc să mă adaptez, înțeleg mai bine coechipierii, încerc să-mi fac treaba.

(n.r. întrebat despre ce a discutat cu arbitrul înainte de startul meciului) Chiar apreciez arbitrul. A venit la mine și mi-a spus că mă respectă și mă roagă să respect deciziile lui. Mi-a spus că nu trebuie să mă supăr dacă meciul nu merge în direcția pe care eu mi-o doresc. Îl respect foarte mult că a făcut acest lucru, deși nu era obligat să o facă”, a declarat Mohammed Kamara.