Atacantul care l-a fermecat pe Hagi s-a lăsat 2 ani de fotbal și tocmai a semnat cu ultima echipă din Liga 3

ADVERTISEMENT

Michael Omoh , după ce impresionase la Academica Clinceni. Atacantul nigerian era fotbalistul cu cele mai multe driblinguri reușite din campionat în momentul în care Hagi a decis să-l transfere. După 6 luni la Constanța, Omoh a plecat la Kazma, în Kuweit, apoi în China, pentru un contract cu Lianing Shenyang. În 2024 s-a întors în România, unde a jucat pentru Alexandria în liga a doua. După retrogradarea echipei din Teleorman, s-a întors în țara sa, Nigeria. La capătul a 2 ani fără fotbal, Omoh a semnat cu Nera Bogodinț, ultima clasată din seria a șaptea a ligii a treia. Spune că a făcut-o pentru a demonstra că poate să joace în continuare la nivel profesionist și asigură că se simte pregătit chiar pentru SuperLigă.

Omoh visează cu ochii deschiși: de la ultima echipă din liga a treia înapoi în SuperLigă?

După 12 etape din liga a treia, echipa din Caraș-Severin Nera a obținut numai două puncte, după rezultatele de egalitate cu Timișul Șag (0-0) și Universitatea Alba Iulia (0-0). A marcat numai 5 goluri și a primit nu mai puțin de 31.

ADVERTISEMENT

„Am acceptat oferta de la Nera pentru că aveam nevoie să mă întorc la fotbal. Nu am mai jucat fotbal de 2 ani, așa că a trebuit să accept această oportunitate. Am vrut să ajut echipa, dar să mă ajut și pe mine. Am găsit un club OK aici, dar rezultatele nu sunt cele mai bune. Sper să câștigăm niște meciuri până la pauza de iarnă”, spune Omoh în dialog cu FANATIK.

E convins că poate să se întoarcă în SuperLigă la 35 de ani și cere să fie chemat la probe de cluburile care și-l amintesc. „Încă am energia și calitatea pentru a juca în prima ligă. Am nevoie doar de o șansă. Și dacă mă cheamă cineva în probe voi accepta. Nu m-ar deranja deloc. Mă uit la partidele din SuperLigă și simt că pot să joc la nivelul ăla fără probleme”, explică Omoh.

ADVERTISEMENT

De ce a dispărut Omoh din fotbal în ultimii 2 ani?

Africanul dezvăluie că o problemă de familie l-a făcut să renunțe la fotbal: „Am plecat în Nigeria după ce am jucat la Alexandria, în 2024. Am avut niște lucruri de rezolvat în familie și a fost nevoie de timp pentru asta. Acum, totul e bine. Am discutat cu un agent pe care-l cunosc de mult timp, el m-a ajutat să revin în România. Fotbalul e nebun uneori. Dacă nu ai conexiunile potrivite, oamenii nu vor să semneze cu tine chiar dacă știu cine ești. Am căutat eu mai mulți agenți cu care am lucrat în trecut. Din păcate, nu au putut să mă ajute. Poate nici ei nu cred că pot să mai joc la un nivel bun”.

ADVERTISEMENT

Înainte să ajungă în România pentru prima dată, la Iași, în 2020, Omoh are mai multe nume interesante în CV. A evoluat sub comanda selecționerului Suediei, Graham Potter, la Ostersund, dar și la Orebro sau Mjallby. Omoh a început fotbalul profesionist în Suedia, în 2011, la Dalkurd, echipa creată de minoritatea kurdă din țară.

ADVERTISEMENT