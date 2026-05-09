Atacantul care rupea plasele în fotbalul românesc la Rapid e gata de un nou transfer. „A arătat un interes puternic!”

În timp ce Rapid are probleme în găsirea unui nou atacant care să marcheze pe bandă rulantă și să aducă puncte, Marko Dugandzic, fostul vârf al giuleștenilor, este gata să mai bifeze un transfer. Atacantul croat, proaspăt campion în Bulgaria cu Levski Sofia, este în atenția cluburilor din Asia. Rămâi pe site pentru a vedea ce au scris jurnaliștii despre jucătorul de 32 de ani.

Marko Dugandzic, gata să revină în Asia

După cea mai recentă experiență în Coreea de Sud, la FC Seoul, , echipa care a câștigat campionatul și a pus capăt dominației de peste un deceniu a lui Ludogorets. Doar 3 meciuri a bifat până acum atacantul la noua formație, iar jurnaliștii străini deja anunță că echipele din 3 campionate din Asia sunt interesate să îl readucă pe continent. Aceștia au notat că Dugandzic își dorește și el o revenire în Asia.

„Se pare că sunt cluburi din Asia de Est, inclusiv Japonia, care își arată interesul pentru atacantul în vârstă de 32 de ani. Conform unor surse, Marko plănuiește să se întoarcă în Asia, inclusiv în Coreea de Sud, unde a jucat recent. În prezent, un club sud-coreean a arătat un interes puternic, dar se pare că și cluburi din Japonia și Indonezia concurează pentru semnătura sa și au creat un război al ofertelor”, au scris

Marko Dugandzic a luat campionatul cu Levski Sofia în Bulgaria

La începutul anului trecut, El a ales atunci să semneze cu FC Seoul, după ce jucase la Al-Tai, în Arabia Saudită. Actualul sezon i-a adus o mutare aproape de țara noastră, în Bulgaria, unde a cucerit titlul cu Levski Sofia. Echipa din capitala vecinei noastre de la sud de Dunăre a făcut un sezon impresionant, reușind să eclipseze rivalele locale FK ȚSKA 1948 Sofia și ȚSKA Sofia, dar mai ales pe campioana ultimelor 14 ediții din SuperLiga Bulgariei.

Marko Dugandzic și momentul controversat din perioada în care juca la CFR Cluj. Cum a abordat un celebru model

În primăvara anului 2022, Marko Dugandzic era legitimat la CFR Cluj. Atunci, după un sezon în care nu performase la nivelul la care ardelenii se așteptau, atacantul surprindea cu un gest care a făcut deliciul tabloidelor. Mai exact, croatul abordase pe Instagram un celebru model Only Fans, Miruna Milu. , însă a fost refuzat și chiar prezentat publicului larg printr-o captură cu conversația dintre cei doi.

