Atacantul celebru a ratat Cupa Mondială din cauza selecționerului și a ajuns de nerecunoscut: ”Din acel moment, viața mea s-a sfârșit”

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Fost coleg cu Gică Hagi și Gică Popescu în celebra echipă a lui Mircea Lucescu de la Galatasaray, care a câștigat Supercupa Europei în 2000, Mario Jardel a cunoscut o cădere incredibilă. Atacantul brazilian a povestit cum neconvocarea la Cupa Mondială din 2002 l-a distrus complet.

Destăinuiri uluitoare ale atacantului la 24 de ani după ce a ratat Cupa Mondială

Ajuns la 53 de ani, fostul mare fotbalist și-a deschis sufletul într-un interviu acordat presei din Italia. Mario Jardel a vorbit fără ocolișuri despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul și cu drogurile, după ce Luiz Felipe Scolari nu l-a convocat pentru Cupa Mondială din 2002.

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La 28 de ani, Jardel era în cea mai bună formă a sa. Câștigase Supercupa Europei cu Galatasaray, iar în sezonul premergător turneului final a strălucit în tricoul lui Sporting Lisabona. În ciuda performanțelor sale, Scolari l-a sărit din schemă, iar acest lucru l-a dărâmat.

”Îmi pun și astăzi întrebarea de ce nu m-a convocat Scolari. Nimeni nu mi-a dat vreodată o explicație. Între sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000 am fost printre cei mai buni cinci atacanți din lume.

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La Porto am marcat 168 de goluri în 175 de meciuri pe parcursul a patru ani, iar în sezonul premergător Cupei Mondiale din Coreea și Japonia, am marcat 55 de goluri în 42 de meciuri cu Sporting Lisabona, câștigând a doua mea Gheată de Aur. Înțeleg că au fost câțiva jucători mari în acea echipă a Braziliei, dar meritam să fiu chemat”, a declarat Jardel, pentru .

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Pe marginea prăpastiei din cauza drogurilor

Fostul mare atacant a dezvăluit faptul că nu a putut trece peste faptul că nu a ajuns la Cupa Mondială și . Apoi a trecut la droguri și a fost la un pas să moară din cauza unei supradoze.

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”Am căzut în depresie și am început să beau excesiv. Să joc la Cupa Mondială a fost visul meu de-o viață. Prima mea soție m-a părăsit și au existat probleme legate de custodia copiilor. Simțeam că totul îmi scapă de sub control, dar ce era mai rău abia urma.

În vara anului 2003 am încercat cocaină. Eram în vacanță și știam că o pot consuma în acea perioadă pentru că nu existau controale antidoping. Îmi plăcea, mă făcea să mă simt viu și nu deprimat. Odată am stat treaz o săptămână întreagă. Apoi am făcut o supradoză, aproape am murit, iar un prieten care era cu mine m-a salvat. Atunci am ajuns la fund”, a spus el.

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Cine l-a readus pe linia de plutire

În ciuda faptului că din acel moment cariera sa a luat-o la vale, Mario Jardel a reușit să treacă peste toate aceste probleme cu ajutorul celei de-a doua soții. El a vorbit despre relația pe care o are acum cu copiii săi și despre sfaturile pe care le oferă acestora.

”Am petrecut luni întregi vorbind cu psihiatri. În sfârșit am trecut peste asta când am întâlnit-o pe a doua mea soție, Sandra: ea m-a făcut să înțeleg sensul vieții și astăzi sunt fericit pentru că mi-am regăsit drumul

Copiii sunt mândri de mine. Nu de ceea ce am făcut, ci de cum am trecut peste asta. Le vorbesc adesea despre importanța de a cere ajutorul familiei atunci când este nevoie, de a crede în Dumnezeu și de a avea o voință puternică”, a afirmat Jardel.

Cum l-a caracterizat pe Carlo Ancelotti

Stabilit în orașul brazilian Fortaleza, fostul mare atacant este în prezent agent imobiliar, iar în timpul liber se bucură de plaja superbă din apropiere. El l-a nominalizat pe Erling Haaland ca fiind cel mai bun vârf în acest moment și a vorbit despre .

”Ancelotti este un antrenor grozav. Nu a ajuns încă să scoată potențialul maxim din această echipă, are nevoie de timp. Mulți îi critică stilul de joc mai puțin ofensiv, dar această echipă a Braziliei este în prezent mult mai slabă decât predecesoarele sale. Au nevoie de talente noi”, a precizat Mario Jardel.