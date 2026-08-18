Atacantul cerut de Contra și Rădoi la națională a bifat un transfer surprinzător! La peste 15.000 de kilometri distanță de România

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În pofida faptului că are doar 26 de ani și timp suficient să răzbată în fotbalul european, și a ajuns la un acord cu formația australiană Brisbane Roar, din primul eșalon.

Atacantul cerut de Contra și Rădoi a ajuns în Australia

Potrivit , fotbalistul a ajuns în Australia și urmează să semneze în cel mai scurt timp un contract pentru următoarele două sezoane cu Brisbane, în tentativa de a-și relansa cariera.

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De asemenea, sursa citată anunță că Universitatea Cluj și Brisbane Roar au căzut de acord asupra transferului, fără a fi menționată vreo sumă. Cota actuală a lui Postolachi, conform transfermarkt.de, este de 550.000 de euro. Cu toate acestea, sunt șanse mari ca suma să fie mai mică, deoarece jucătorul nu se află în cea mai bună formă sportivă.

Postolachi a marcat două goluri pentru U Cluj în 19 apariții. De asemenea, are un singur gol marcat pentru Moldova în cele 37 de partide.

Cine este Virgiliu Postolachi

Născut la Edineț, în Republica Moldova, Virgiliu Postolachi a ajuns în Franța la doar doi ani. Și-a făcut junioratul la Paris Saint-Germain, iar ulterior a evoluat pentru echipa secundă a clubului. A urmat transferul la Lille, însă nici acolo nu a apucat să debuteze la prima echipă.

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În 2020, Postolachi a semnat cu formația belgiană Mouscron, iar un an mai târziu a fost împrumutat în Danemarca, la Vendsyssel. Atacantul de 1,89 metri a mai jucat, de-a lungul carierei, pentru UTA,

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Acum, moldoveanul este gata de o nouă aventură în străinătate, de data aceasta în Australia. Brisbane Roar va pleca săptămâna viitoare în Indonezia, unde are programate două partide amicale, cu Dewa United și Persija Jakarta.

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Kaz Patafta, directorul executiv al clubului australian, a vorbit despre deplasarea din Indonezia: „Este un moment istoric pentru clubul nostru și o călătorie la care lucrăm de ceva timp. Mergem acolo pentru a fi testați și pentru a continua pregătirile pentru sezonul de A-League”.

Cosmin Contra și Mirel Rădoi l-au dorit la națională

În 2018, pe vremea când Virgiliu Postolachi era un atacant de perspectivă la PSG, federalii au făcut toate demersurile pentru a-l putea naturaliza rapid. Jucătorul refuzase convocările moldovenilor, arătându-se extrem de încântat să joace pentru România.

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Naturalizarea nu s-a mai produs, deoarece nu s-a găsit „portița” legală prin care fotbalistul să fie legat de un trecut românesc: nu se născuse în România, părinții biologici nu erau născuți în România, iar bunicii erau născuți în România Mare, dar pe teritoriul Moldovei de acum. Așadar, niciun fir care să-l îndrepte către „tricolori”. Acesta era așteptat cu mare interes de Mirel Rădoi la naționala de tineret, dar se afla și în vederile lui Cosmin Contra, selecționerul naționalei mari de atunci.