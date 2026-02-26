Sport

Atacantul cu 5 titluri câștigate a revenit în România: „Îl cunoșteam din perioada CFR Cluj, FCSB”

Transfer important realizat de o echipă din România. Clubul s-a înțeles cu un fotbalist cu cinci titluri câștigate în Superliga. „Mai are multe de spus în fotbal”.
Alex Bodnariu
26.02.2026 | 11:16
ULTIMA ORĂ
Fostul atacant de la CFR Cluj și FCSB a semnat!
Billel Omrani, atacantul care a câștigat în România cinci titluri, a semnat cu Concordia Chiajna. Vârful francez s-a fotografiat deja în tricoul echipei din Ilfov și speră să revină rapid la cea mai bună formă. Mutarea a fost confirmată de Andrei Cristea.

În ultima perioadă, Billel Omrani a jucat în Grecia, la Anag. Karditsas. Atacantul nu a reușit însă să se impună și a revenit în România. Omrani a semnat cu Concordia Chiajna și va încerca să ajute echipa să prindă un loc în play-off.

În total, Billel Omrani a câștigat cinci titluri și două Supercupe în România, toate cu CFR Cluj. Cariera sa a luat-o în jos după transferul la FCSB. Francezul nu a mai avut același randament. Ulterior, a evoluat o perioadă pentru Poli Iași, dar nici acolo nu și-a regăsit forma. Până să plece în Grecia, s-a antrenat în Cluj, la Sănătatea, echipă din Liga a III-a.

Ce spune antrenorul de la Concordia Chiajna despre transferul lui Billel Omrani

Andrei Cristea, antrenorul celor de la Concordia Chiajna, a confirmat mutarea. Acesta a vorbit despre starea lui Billel Omrani. Tehnicianul spune că, deși atacantul nu este 100% din punct de vedere fizic, rămâne un jucător extrem de valoros, care poate ajuta echipa din Ilfov.

„Este clar, Omrani e jucătorul nostru și îmi doresc foarte mult să redevină acel atacant care a impresionat la echipele mari. A fost în Grecia ultima dată. Știm cariera lui în România, a fost un pic plecat afară. Nu este tocmai 100% în momentul de față. Îl așteptăm, îl aștept în perioada asta și îmi doresc ca, în maximum 12-14 zile, să fie la un randament bun, să intre în formă și să joace.

Am mare nevoie de profilul de jucător pe care îl cunoșteam din perioada CFR, FCSB. E clar că are și el o motivație în plus. Îi acord o șansă să demonstreze că mai are multe de spus în fotbal și am încredere în potențialul lui. Am avut discuții împreună cu președintele clubului, cu domnul Tănase.

Am hotărât să semnăm cu Omrani până în vară, până la finalul campionatului, cu posibilitatea de a prelungi. În funcție de evoluțiile lui, prelungim și de la vară pentru o altă perioadă”, a declarat Andrei Cristea, conform GSP.ro.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
