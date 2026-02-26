Atacantul cu 5 titluri câștigate a revenit în România: „Îl cunoșteam din perioada CFR Cluj, FCSB”

ADVERTISEMENT

Billel Omrani, atacantul care a câștigat în România cinci titluri, a semnat cu Concordia Chiajna. Vârful francez s-a fotografiat deja în tricoul echipei din Ilfov și speră să revină rapid la cea mai bună formă. Mutarea a fost confirmată de Andrei Cristea.

Atacantul nu a reușit însă să se impună și a revenit în România. Omrani a semnat cu Concordia Chiajna și va încerca să ajute echipa să prindă un loc în play-off.

În total, Billel Omrani a câștigat cinci titluri și două Supercupe în România, toate cu CFR Cluj. Cariera sa a luat-o în jos după transferul la FCSB. Francezul nu a mai avut același randament. Ulterior, a evoluat o perioadă pentru Poli Iași, dar nici acolo nu și-a regăsit forma. Până să plece în Grecia, s-a antrenat în Cluj, la Sănătatea, echipă din Liga a III-a.

Ce spune antrenorul de la Concordia Chiajna despre transferul lui Billel Omrani

, a confirmat mutarea. Acesta a vorbit despre starea lui Billel Omrani. Tehnicianul spune că, deși atacantul nu este 100% din punct de vedere fizic, rămâne un jucător extrem de valoros, care poate ajuta echipa din Ilfov.

„Este clar, Omrani e jucătorul nostru și îmi doresc foarte mult să redevină acel atacant care a impresionat la echipele mari. A fost în Grecia ultima dată. Știm cariera lui în România, a fost un pic plecat afară. Nu este tocmai 100% în momentul de față. Îl așteptăm, îl aștept în perioada asta și îmi doresc ca, în maximum 12-14 zile, să fie la un randament bun, să intre în formă și să joace.

Am mare nevoie de profilul de jucător pe care îl cunoșteam din perioada CFR, FCSB. E clar că are și el o motivație în plus. Îi acord o șansă să demonstreze că mai are multe de spus în fotbal și am încredere în potențialul lui. Am avut discuții împreună cu președintele clubului, cu domnul Tănase.

