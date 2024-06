Atacantul cu care România va da lovitura la Euro. „Batem Ucraina cu 3-0 și ne calificăm!”. Episodul 18

Naționala României a făcut ultimele reglaje înainte de Campionatul European în amicalele cu Bulgaria (scor 0-0) și Liechtenstein (scor 0-0), cu care va aborda turneul final și acum așteaptă

„Hai la Euro!”, episodul 18. Atacanții cu care Edi Iordănescu forțează calificarea din grupe la Campionatul European

Mai e puțin timp până la fluierul de start al Campionatului European, competiție în atmosfera căreia FANATIK v-a introdus cu serialul „Hai la Euro!”, un proiect premium realizat în colaborare cu STALINSKAYA. V-am spus povești mai puțin știute, am vorbit despre idoli și legende, am analizat adversarii „tricolorilor” în Grupa E și am pus lupa pe jucătorii convocați de Edi Iordănescu pentru turneul final.

ADVERTISEMENT

Am văzut cum stau lucrurile în poartă, în apărare sau la mijloc, iar acum a venit rândul atacanților să fie analizați la sânge de moderatorul Horia Ivanovici și de invitatul permanent Andrei Vochin. Totul, în episodul 18 al serialului „Hai la Euro!”.

„«Hai la Euro!» a ajuns la episodul cu numărul 18. Și apropos de sloganul Stalinskaya, sponsorul acestui serial atât de iubit… Să fim puternici, trebuie să fim puternici! Să fim puternici și fizic, dar mai ales mental, pentru că întâlnim niște adversari fantastici. Iar pe acești adversari, ca să-i bați, trebuie să le dai goluri. Cine dau golurile? Atacanții, de regulă… Vorbeam de Drăguș episodul precedent. Chiar dacă l-ai băgat la mijlocași, o să pomenim de el și la atacanți. Nume interesante la atacanți…”, îl provoacă Horia Ivanovici pe invitatul său special încă din startul acestui episod.

ADVERTISEMENT

„Dacă e să vorbim strict de atacanții centrali, pentru că mai degrabă asta e titulatura, îl avem pe Denis Drăguș, care a făcut un sezon foarte bun la Gaziantep, îi mai avem pe George Pușcaș de la Bari, pe Denis Alibec, care și-a încheiat contractul cu cei din Qatar, și pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj. Sunt patru atacanți care pot interpreta numărul 9. Există și varianta ca Drăguș să joace în stânga și Edi să folosească un număr 9 dintre ceilalți trei rămași pe listă”, sunt informațiile preliminare oferite de Andrei Vochin despre atacanții din lotul României.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a luat la Euro atacanți de 7,4 milioane de euro. Ucraineanul Mudryk costă singur 35 de milioane

Cum atacanții sunt de regulă jucătorii cei mai bine văzuți dintr-o echipă, ei fiind de cele mai multe ori decisivi în economia unui joc, e oarecum normal să aibă și o cotă de piață destul de ridicată. Dar e valabil acest lucru și în cazul „tricolorilor”?

„Ai idee cât valorează cei patru pe Transfermarkt? Hai să facem socoteala…”, îl scoate la tablă Horia Ivanovici pe consilierul președintelui FRF.

ADVERTISEMENT

„Trebuie spus încă o dată că noi suntem echipa cea mai ieftină, între ghilimele, de la acest turneu final. Dar, în același timp, atenție, suntem cotați mult mai bine decât valoarea lotului de către specialiști și, în general, de către casele de pariuri. De ce spun asta? Pentru că noi nu suntem ultimii la acea structură de «Cine câștigă Campionatul European». Cine e pe ultimul loc? Slovacia…”, își începe Vochin analiza din episodul 18 al serialului „Hai la Euro!”, proiect premium FANATIK realizat în colaborare cu STALINSKAYA.

„Slovacia, adversara noastră din grupe. Care are are lot mai valoros decât noi. Slovacia are peste 120 de milioane, iar noi avem 90 de milioane. Chiar sunt curios să vedem ce valoare au atacanții noștri”, insistă moderatorul.

„Drăguș este cotat la 4 milioane de euro. Alibec are 700 de mii de euro, dar la el contează și vârsta. La Pușcaș avem un milion și jumătate cotă de piață. Iar Bîrligea e acum la 1,2 milioane de euro”, sunt cotațiile atacanților români, prezentate de Andrei Vochin.

„Deci avem atacanți în valoare de 7,4 milioane de euro. Tu crezi în Transfermarkt? Doar așa, ca o paranteză…”, vrea Horia Ivanovici să știe cam cât de reale sunt aceste cotații în raport cu valoarea reală a unui jucător.

„E un reper, dar nu poți să crezi sută la sută. Este o formulă de calcul care include foarte multe lucruri. De exemplu, Mudryk este cotat la 35 de milioane, dar el a fost vândut cu aproape 100 de milioane. Dar sunt foarte multe alte chestii pe care le iei în calcul, mai ales la transferul lui Mudryk, care se face într-o perioadă în care abia începe războiul în Ucraina și te poți gândi la foarte multe lucruri. Sunt atacanți de mare valoare, care pot decide meciuri, dar ajung la 35-36 de ani și cotația lor scade, pentru că aceasta ține cont și de potențialul de vânzare.

Chiar mă uitam acum pe o statistică, de fapt pe o formulă de calcul făcută de Inteligența Artificială, care calcula suma reală cu care s-ar transfera un jucător în momentul ăsta, nu aia de pe Transfermarkt. De exemplu, la Bellingham suma reală de transfer în momentul ăsta era 280 de milioane de euro. Dar el e netransferabil.

Deci atacanții noștri au 7,4 milioane de euro. Dar pentru cotația din septembrie, cred că trei dintre cei patru atacanți ai noștri vor crește după acest Euro”, încearcă Andrei Vochin să lămureasca problema cotațiilor de pe Transfermarkt.

George Pușcaș, favoritul lui Edi Iordănescu pentru un loc de titular

Odată depășit subiectul cotei de piață, să trecem la altul mult mai „fierbinte”. Care dintre cei patru atacanți convocați de Edi Iordănescu va prinde un loc în primul „11”. Ce avantaje sau dezavantaje are fiecare…

„Probabil titularul va fi decis în funcție de meciuri. Pușcaș rămâne clar un favorit al lui Edi”, scapă Horia Ivanovici o previziune care nu va fi pe placul multor suporteri ai echipei naționale.

„Sunt atacanți, aș spune eu, de trei profiluri. Adică e profilul lui Alibec, care este un atacant cu mobilitate, un atacant care vine mai degrabă spre centrul terenului, dar cu o mare problemă, că nu joacă de câteva luni.

Mi se pare că Pușcaș și Bîrligea sunt cam același profil, un număr 9 de forță, însă cu experiența și cu psihicul de partea lui Pușcaș. Și mai sunt anumite lucruri. Pușcaș este atacantul cu cele mai multe goluri marcate la națională. Că de asta îmi dădeam eu palme peste cap când vedeam ce se spunea despre Pușcaș în preliminariile astea… În afară de Stanciu, care nu-i atacant și care avea vreo 14 goluri, era al doilea marcator”, încearcă Andrei Vochin să le facă o caracterizare scurtă fiecăruia.

„ Nu pot să uit meciul de la Felcsut cu Israelul când am anunțat noi în Fanatik în exclusivitate în dimineața partidei că joacă titular Pușcaș. Deja eram bălăcărit și înjurat. Pe mine m-au sunat 10-15 prieteni să-mi spună «Bă, Edi ăsta e nebun! Ne-am săturat de el… Iar joacă Pușcaș ăsta! Se lovește mingea de el ca din colțul mesei»”, rememorează moderatorul un moment mai puțin plăcut, cu Pușcaș în prim-plan.

„Și el a băgat-o în poartă… Culmea e că la antrenamentul de seară, a fost o fază aproape similară. A tras Drăguș în bară și a venit Pușcaș și a băgat-o în poartă. Zici că e schemă asta deja…”, e replica spumoasă a lui Andrei Vochin, care va participa acum la al doilea turneu final european în calitate de oficial al FRF.

Denis Drăguș, marea revelație a României la Euro 2024?

Apărut relativ târziu în anturajul actualei echipe naționale, spre finalul preliminariilor, Denis Drăguș este atacantul de care se leagă speranțele românilor la acest turneu final. Mai ales că a traversat o formă de excepție în Turcia, contribuind decisiv la salvarea lui Gaziantep de la retrogradare. Formă care i-a adus și un transfer de top în același campionat, la Trabzonspor.

„Drăguș cum se mișcă? E posibil să fie una dintre revelațiile acestui Euro?”, vrea să știe Horia Ivanovici dacă așteptările suporterilor au acoperire în realitate.

„Foarte bine. Dacă va fi sănătos, ar putea fi o mare surpriză pentru adversari. Eu mi-aș dori, are și o vârstă… Totuși, e născut 1999, încă n-a ajuns la maturitatea sportivă și asta iarăși poate fi un atu al echipei naționale a României. Că avem generații ’98, ’99, 2000, jucători care încă mai trebuie să crească vreo trei ani ca să ajungă la 27-28 de ani. Atunci o să încercăm marea performanță. Iar Pușcaș mai are un avantaj foarte mare, pentru că se cunoaște foarte bine cu cei din generația asta care au fost la acel European de Tineret. Lucrurile astea se simt în teren, ei se simt între ei, au încredere”, e replica optimistă a lui Andrei Vochin.

„Deci Pușcaș e al doilea golgheter al echipei naționale din actualul lot?”, vrea să fie sigur moderatorul că a receptat cum trebuie informația oferită anterior de invitatul său special.

„Da, după Stanciu. Pușcaș are 11 goluri în 41 de meciuri. Alibec are 5 goluri la echipa națională, dar are și el goluri importante. Cum a fost ăsta cu Elveția, cu care am câștigat grupa, sau cel cu care am deschis scorul în Andorra. Dar Pușcaș, cu 11 goluri, rămâne cel mai prolific atacant din actualul lot al României și nu cred că există jucători în activitate care să aibă atâtea goluri”, confirmă încă o dată Andrei Vochin.

„Și mai e ceva. E bine că avem atacanți de toate profilurile. Și tehnic, și forță, se luptă și cu fundașii… Nu-i mai puțin adevărat că vedem ce au și ucrainenii în față, băieții de la Girona, unul dintre ei a ieșit golgheter în Primera… Te uiți și la belgieni, Lukaku, Doku, nici nu-ți dai seama care mai sunt…”, se sperie Ivanovici când face o comparație între atacanții noștri și cei ai adversarilor.

„Sunt foarte mulți jucători valoroși… Mă uitam la francezi, se plâng că au o problemă mare de tot, fiindcă s-a retras Benzema și nu-l au decât pe Giroud, care are 37 de ani”, încearcă Andrei Vochin să mai destindă atmosfera cu o informație externă.

„Îl dăm noi pe Drăguș. Facem un schimb. Cred că s-ar descurca, la ce tehnică are”, glumește Horia Ivanovici, dar Andrei Vochin îl contrează imediat: „Nu vreau să-l dau pe Drăguș. Dacă e sănătos, la Drăguș am o mare speranță că va fi unul dintre jucătorii decisivi la acest turneu final”.

Probleme pentru Denis Alibec. Și fizice, dar și psihice

Dacă veștile dinspre Drăguș sunt bune, nu același lucru putem spune despre Denis Alibec, cu probleme pe mai multe planuri. El nu este la capacitate normală din cauza unei accidentări mai vechi, dar suferă și din punct de vedere fizic pentru că a terminat mult mai devreme campionatul din Qatar. În plus, e și cu psihicul e la pământ, după ce echipa sa nu a reușit să evite retrogradarea.

„Alibec cum pare după perioada asta de inactivitate? Puțin ieșit din ritm… Și psihic nu foarte bun…”, vrea să știe Horia Ivanovici în ce condiții se prezintă un alt jucător de atac în care Edi Iordănescu își pune mari speranțe.

„E ieșit din ritm, recunoaște și el. Alibec și acolo s-a chinuit să reziste, și-a luat antrenor personal ca să recupereze. El își dădea seama că antrenamentele acolo nu erau ce trebuie. E greu, dar din păcate asta e situația. Însă Alibec are sclipirile lui de moment și cred că Edi se bazează foarte mult pe lucrul ăsta, că vine așa, ca o mărgică la un moment dat…”, confirmă Andrei Vochin problemele cu care se confruntă Alibec.

Andrei Vochin, super optimist înainte de startul Euro 2024: „Batem Ucraina cu 3-0 și ne calificăm!”

Am văzut cum stau lucrurile și în compartimentul ofensiv al României, pe hârtie există speranțe că vom putea face treabă bună, acum să vedem și realitatea de pe gazon. Suntem cu adevărat valoroși sau doar vorbele sunt de noi?

„Câte goluri dăm, după părerea ta?”, e curios moderatorul să afle ce speranțe are Federația de la acest turneu final. „Cred că în grupe vom marca trei goluri”, e răspunsul plin de optimism pe care-l primește de la Andrei Vochin.

„Așa să fie. Eu zic că vom marca patru. Da, vreau să fiu și mai patriot. Hai să dăm goluri, că dacă goluri nu e, nimic nu e. Nu poți să faci doar 0-0, 0-0, 0-0… Hai, nu 3 cum ai zis tu.. Sau 4… Măcar unul-două…”, replică Horia Ivanovici.

„Și cu trei de 0-0 te califici. Dar e foarte greu să o ții așa. Vreau să dăm trei. Și dacă s-ar putea să le dăm pe toate în primul meci, cu Ucraina, aș fi extrem de bucuros. Bați 3-0 pe Ucraina și te-ai calificat”, continuă Andrei Vochin pe același ton încrezător.

„3-0 cu Ucraina? Ia niște apă și dă-ți pe față! Ne oprim aici cu episodul 18. Am vorbit despre atacanții noștri… Doamne ajută să fie inspirați!”, e concluzia cu care Horia Ivanovici pune capăt episodului 18 din serialul „Hai la Euro!”.

ANALIZA atacantilor Romaniei