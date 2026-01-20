Atacantul de 21 de ani și 1.97m a părăsit-o pe CFR Cluj și va semna cu o altă formație din Superliga! Exclusiv

ADVERTISEMENT

David Ciubăncan (21 de ani) o va părăsi pe CFR Cluj pentru a reveni la UTA, grupare de la care a plecat în 2020. Tânărul atacant nu face parte din planurile lui Daniel Pancu și se va lupta pentru un loc de titular la gruparea arădeană, unde va deveni o variantă de „under” pentru Adrian Mihalcea.

Atacantul lui CFR Cluj semnează cu UTA! Toate detaliile afacerii

David Ciubăncan a semnat cu CFR Cluj în 2023, fiind achiziționat de la Politehnica Iași după șase luni petrecute sub formă de împrumut la echipa secundă a „feroviarilor”. Acesta a fost împrumutat în sezoanele precedente la trei echipe, Șoimii Lipova, CSM Deva și Minaur Baia Mare, evoluând într-un singur meci pentru prima echipă a CFR-ului.

Dan Petrescu i-a oferit debutul „vârfului” de 1.97m spre finalul . Din informațiile FANATIK, Ciubăncan o va părăsi pe CFR pentru a semna cu UTA, gruparea din orașul său natal. Drepturile federative ale fotbalistului vor fi împărțite 50%-50% de către cele două grupări, așadar CFR Cluj va încasa jumătate din sumă în cazul în care fotbalistul va fi vândut în viitor de către UTA.

Adrian Mihalcea se bazează momentan pe trei atacanți, Marius Coman, Hakim Abdallah și David Barbu. Maghiarul Daniel Zsori se află și el sub contract cu UTA, însă nu face parte din planurile tehnicianului și ar putea părăsi echipa. De la CFR Cluj au plecat în această iarnă nu mai puțin de 8 fotbaliști, motivul principal fiind .

Revenire specială pentru David Ciubăncan

Format în academia UTA-ei, David Ciubăncan a părăsit clubul la vârsta de 15 ani, așadar nu a reușit să debuteze pentru prima echipă a „roș-albilor”. Dacă Adrian Mihalcea îi va oferi această șansă, tânărul atacant va călca pe urmele tatălui său, Marius Ciubăncan (48 de ani), care a evoluat timp de mai multe sezoane pentru „Bătrâna Doamnă”.

Fostul mijlocaș a făcut parte din echipa UTA-ei care reușea să promoveze în prima ligă în 2002, sub comanda regretatului Ionuț Popa. Marius Ciubăncan, care a mai jucat, printre altele, la cluburi precum Politehnica Iași sau CSM Reșița, activează momentan ca antrenor în cadrul academiei UTA.