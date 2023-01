Atacantul de 2,5 milioane care a fost dorit de FCSB și-a bătut partenerul și i-a luat banii: “M-am trezit cu un pumn în gură, mi-a zis că mă omoară”

În vârstă de 36 de ani, Younes Hamza este protagonistul unui scandal de proporții în România. Fostul atacant tunisian al celor de la Petrolul Ploiești l-ar fi bătut pe Andrei Botoșneanu, un prieten cu care făcea afaceri, din cauza banilor. În perioada de grație din tricoul Petrolului Ploiești, Younes Hamza era cotat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt. Și era dorit de FCSB.

Younes Hamza, protagonistul unui scandal uriaș! Fostul atacant dorit de Becali la FCSB l-a bătut măr pe partenerul de afaceri

Younes Hamza este în prezent antrenorul-jucător al celor de la Voința Limpeziș, echipă din județul Buzău, nou-promovată în Liga a 3-a din România. Pe lângă misiunea de a salva de la retrogradare echipa la care activează, fostul atacant dorit în mai multe rânduri de Gigi Becali la FCSB, a vrut să se implice în afaceri.

ADVERTISEMENT

, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Younes Hamza s-a certat din cauza banilor cu Andrei Botoșneanu, de la care a sutras un cec, apoi l-ar fi lovit și amenințat, anunță .

Ulterior, Andrei Botoșneanu a făcut plângere la Poliție, explicând pe larg cum a decurs incidentul. a dezvăluit că s-a trezit cu un pumn în gură, fiind amenințat cu moartea.

ADVERTISEMENT

Andrei Botoșneanu a făcut plângere la Poliție împotriva lui Younes Hamza

Andrei Botoșneanu a explicat pe larg varianta sa pentru cele întâmplate, mărturisind că Younes Hamza și-a însușit ilegal un cec. „Noi avem un business în Ploiești unde a vrut să devină și el (nr. Hamza Younes) asociat. Firma se ocupă cu distribuție produse alimentare și nealimentare.

Prietenul meu, Alexandru Burchi, este administrator și asociat unic. La sfârșitul lunii noiembrie, fiind prieten de la fotbal, a spus că vrea să devină asociat și am fost la avocata lui, dar actele nu s-au finalizat până în prezent că avea cazier fiscal.

ADVERTISEMENT

Și ieri am avut o comandă, ieri dimineață, de țigări, și știam că am un cec pe birou și nu-l găseam sub nicio formă. Și l-am sunat să-l întreb «Băi, frate, e la tine cecul?» și a zis că da. Și i-am zis că am și eu nevoie de el, «Nu ți-l dau, nu ți-l dau» și ăla era pe numele nostru, îți dai seama, un cec e penal”, a declarat Andrei Botoșneanu, potrivit sursei menționate.

Acuzații grave aduse la adresa lui Younes Hamza: „Mi-a spart arcada”

„Și am urlat și eu la telefon «Bă, dă-mi cec-ul că-mi trebuie», m-a înjurat cumva la telefon și a zis «Vino la hală să vorbim, să ți-l dau».

ADVERTISEMENT

Și am ajuns la hală unde avem noi în Ploiești business-ul și mai era cu încă doi prieteni de-ai lui, eu am intrat în birou, nu știu ce mi-a zis el mie, i-am zis «Lasă-mă, mă, în pace» și m-am trezit direct cu un pumn în gură.

ADVERTISEMENT

Eram cu o cutie în mână și m-am trezit cu un pumn în gură, mi-a spart arcada, mi-a spart tot și m-a amenințat că mă omoară, m-a strâns de gât, am reușit să scap, unul dintre prietenii lui mă ținea cumva să nu pot să dau și nici măcar să nu pot să ies de acolo că e un spațiu mic, îngrămădit și nu știu care e motivul real. El a venit foarte nervos ieri, foarte pornit, mai are și alte probleme”, a mai spus victima.

Younes Hamza s-a despărțit de Concordia Chiajna la începutul anului trecut

Younes Hamza a evoluat pentru Petrolul în perioada ianuarie 2012 – iarnuarie 2014, reușind să marcheze 39 de goluri în 81 de apariții pentru „lupii galbeni”.

După o perioadă petrecută în afara granițelor României, atacantul cu 11 selecții în naționala Tunisiei s-a transferat la Concordia Chiajna în februarie 2016 rezistând doar o jumătate de an.

În septembrie 2019, Younes Hamza a revenit la Petrolul Ploiești pentru care a evoluat timp de un sezon. În februarie 2021, fotbalistul a revenit la Chiajna de care s-a despărțit la începutul anului 2022. Pe banca Voinței Limpeziș, Younes îl va avea alături pe Marian Teodorescu, fost antrenor la CSO Băicoi, CS Cornu sau Petrolul 95 Ploiești.