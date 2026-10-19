Atacantul „de aur” al naționalei, dat dispărut din fotbalul românesc. Culisele unor transferuri de poveste

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Viorel Moldovan a fost unul dintre cei mai importanți atacanți ai naționalei României, a participat la două Campionate Mondiale și două Europene și a marcat de aproximativ 25 de ori pentru reprezentativa tricoloră. Cu toate acestea, fostul internațional a dispărut aproape complet din prim-planul fotbalului românesc, iar Giovanni Becali se întreabă de ce un jucător cu asemenea cifre este atât de rar prezent în discuțiile despre marii atacanți ai României. Impresarul a rememorat, în exclusivitate la Giovanni Show, episoade din cariera lui Moldovan și culisele transferurilor care l-au dus de la Dinamo la câteva dintre cluburile importante din străinătate.

Giovanni Becali, surprins de dispariția lui Viorel Moldovan din atenția fotbalului românesc

. Fostul atacant a evoluat la formații precum Dinamo, Neuchâtel Xamax, Grasshopper, Fenerbahce, Nantes și Servette, iar cifrele sale din perioada petrecută în străinătate îl plasează printre atacanții români cu rezultate importante în fotbalul european. Giovanni Becali consideră că performanțele lui Moldovan sunt prea puțin amintite în prezent și îl compară cu alți foști internaționali care au rămas mult mai vizibili în spațiul public. Impresarul a remarcat și faptul că fostul atacant pare să fi ales să se concentreze mai mult asupra familiei după retragerea din activitate.

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„Este incredibil cum un atacant ca el, care a jucat două Mondiale și două Europene și care a dat vreo 25 de goluri pe la națională, cum a dispărut, așa. Văd colegi, Gică Craioveanu, alții, la TV, oriunde, iar el a dispărut total. S-a bazat pe creșterea copiilor, are un băiat în America, o fetiță. L-a interesat mai mult situația familiei”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Cum a ajuns Viorel Moldovan la Dinamo. Povestea banilor plătiți la Bistrița

Giovanni Becali a povestit și cum s-a desfășurat una dintre etapele importante ale carierei lui Moldovan, înainte ca atacantul să ajungă la Dinamo. La momentul respectiv, fotbalistul evolua la Gloria Bistrița, iar transferul său a fost intermediat de Mircea Petrescu, la solicitarea lui Jean Pădureanu.

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Ulterior, Moldovan a ajuns la Dinamo, unde a avut parte și de meciuri importante în cupele europene. Becali a rememorat inclusiv momentul în care Jean Pădureanu i-a cerut să recupereze banii plătiți inițial pentru atacant, pentru ca acesta să poată semna cu .

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„Eu nu-l aveam pe Moldovan când a venit la Dinamo. Era la Bistrița și l-a semnat Mircea Petrescu, i-a dat 10 sau 15 mii de dolari că l-a rugat Jean Pădureanu. A mai jucat pe la Dinamo și a venit Jean la mine și mi-a zis, eu fiind în vervă: «Dă-mi 10 sau 15 mii înapoi, să-i dau lui Petrescu și semnează cu tine». Și la Dinamo îl semnezi”, a povestit impresarul.

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Xamax, Grasshopper și Fenerbahce. Cifre impresionante pentru Viorel Moldovan

Cariera lui Viorel Moldovan a căpătat o altă dimensiune după transferul în Elveția. Giovanni Becali a explicat că un colaborator de-ai săi, care avusese legături cu fotbalul elvețian, a contribuit la găsirea unei oportunități pentru atacant la Neuchâtel Xamax.

Moldovan a avut un sezon foarte bun la formația elvețiană, iar prestațiile sale i-au deschis drumul către Grasshopper, unul dintre cluburile importante ale țării. Românul a marcat 44 de goluri în 51 de meciuri pentru Grasshopper, un bilanț remarcabil pentru un atacant. A urmat experiența de la Fenerbahce, unde Moldovan a înscris 33 de goluri în 53 de partide. Impresarul a subliniat că fostul internațional a avut rezultate importante și contracte consistente, însă consideră că performanțele sale nu sunt suficient de des menționate atunci când se discută despre cei mai buni atacanți români.

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„Revenind la Moldovan, aveam un prieten în Elveția, un colaborator, care a fost jucător la Lausanne. El avea legături cu echipele astea, care erau de limbă franceză. A găsit Xamax, unde a dat 19 goluri. A găsit un președinte extraordinar, prieten cu jucătorii, o echipă stabilă. După îl vrea Grasshopper, campioană. A avut 51 de meciuri și 44 de goluri, aproape meciul și golul acolo. A urmat Fener, cu 33 de goluri în 53 de meciuri. Despre ce vorbim? A avut și contracte ca lumea, mari, la Grasshopper, Fener”, a relatat Giovanni Becali.

Viorel Moldovan, campion în Franța și autorul unor cifre greu de ignorat

După perioadele din Elveția și Turcia, Viorel Moldovan a evoluat și la Nantes, unde a câștigat titlul în Franța, înainte de a ajunge la Servette și de a reveni ulterior în fotbalul românesc, la FC Timișoara.

Pentru Giovanni Becali, toate aceste experiențe ar trebui să-l mențină pe fostul atacant în discuțiile despre cei mai importanți fotbaliști ofensivi ai României. Impresarul a comparat cifrele lui Moldovan cu cele ale unor nume cunoscute precum Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu și Gică Craioveanu, subliniind că, în opinia sa, bilanțul fostului internațional este superior: „La Nantes a luat titlul, apoi Servette, Timișoara și așa mai departe. Moldovan e și un băiat deștept. Păstrând proporția, Ilie Dumitrescu mi-e prieten, dar nu are cifrele lui Moldovan. Nici Răducioiu. Craioveanu nu are cifrele lui. Nimeni nu are!”, a încheiat Giovanni Becali.