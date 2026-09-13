Sport

Atacantul de care Gigi Becali zicea că „sare mingea din el 3 metri” a înscris un gol decisiv în fața a 59.000 de suporteri. Video

Vârful de atac care a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB rupe plasele în străinătate. A înscris peste 20 de goluri de când a plecat din România și s-a transferat pe 500.000 de euro
Ciprian Păvăleanu
13.09.2026 | 09:35
Atacantul de care Gigi Becali zicea ca sare mingea din el 3 metri a inscris un gol decisiv in fata a 59000 de suporteri Video
ULTIMA ORĂ
Ivan Mamut rupe plasele în străinătate, după ce Gigi Becali l-a dat afară în 2022. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Ivan Mamut (29 de ani), vârf de atac croat, nu a impresionat în România, unde a jucat pentru Universitatea Craiova și FCSB. Gigi Becali l-a criticat aspru și l-a dat afară după doar un an, iar de atunci cariera sa a mers doar în sus. În prezent, el a fost transferat de o formație din Indonezia pentru 500.000 de euro și a marcat un gol decisiv în prelungiri, chiar în fața campioanei, pe un stadion cu 59.000 de suporteri.

Plecat pe ușa din dos de la FCSB, Ivan Mamut rupe plasele în străinătate! Transfer de 500.000 de euro și gol decisiv la debut

Faptul că Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, unde nu mai avea nicio șansă să joace, a fost cel mai bun lucru care i s-a putut întâmpla lui Ivan Mamut. Rămas liber de contract, croatul a ajuns într-un campionat mai exotic. El a fost transferat de Terengganu, din Malaezia, unde a înscris de 11 ori în 19 partide, după ce în România dăduse două goluri în 33 de meciuri.

ADVERTISEMENT

După doar un an, tot din postura de jucător liber de contract, Mamut a ajuns acasă, în Croația, unde a jucat pentru Varazdin, echipă ce a terminat pe podium, în spatele lui Dinamo Zagreb și Hajduk Split, dar peste Rijeka și Lokomotiva Zagreb. În 30 de meciuri, Mamut a dat 11 goluri și 6 assisturi. Totodată, el a jucat alături de croați și în Conference League, acolo unde a înscris de 2 ori în 4 apariții.

Toate aceste performanțe din ultimii ani i-au adus un transfer pe 500.000 de euro în Indonezia, la Persija Jakarta. El a debutat chiar într-o partidă împotriva campioanei ultimelor trei ediții ale competiției, Persib. A intrat în minutul 79 pe un stadion plin, cu 59.000 de spectatori, iar în minutul 90+5 a marcat golul victoriei, scorul final fiind de 2-1 în favoarea formației sale.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

Ce spunea Gigi Becali despre Ivan Mamut în 2022

În România, Ivan Mamut nu și-a demonstrat calitățile, iar faptul că nu s-a impus la FCSB l-a trimis direct în colimatorul lui Gigi Becali. Patronul FCSB a fost foarte dur la adresa croatului, iar la puțin timp i-a reziliat contractul:„Eu am avut încredere în Mamut, dar când am văzut că se lovește mingea de el și sare la trei metri și nu poate să facă o preluare pe care pot să o fac și eu, m-am înșelat”, spunea Gigi Becali la acea vreme.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta...
Digisport.ro
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”

Acum, Ivan Mamut rupe plasele în străinătate, cel mai probabil pe salarii foarte bune. El s-a declarat extrem de fericit de transferul la Persija Jakarta: „Sunt fericit să fiu aici, la acest club. Abia aștept primul antrenament și primul meci. Am auzit multe lucruri bune despre Persija. Am vorbit mult și cu Marko Simic, care m-a ajutat foarte mult. Simt că ne așteaptă un sezon bun. Trebuie să dăm 100% în fiecare meci și să luptăm pentru primul loc”, a declarat Ivan Mamut.

ADVERTISEMENT
Raluca Zenga, imagini spectaculoase din vacanță. Destinația din Europa care a cucerit-o pe...
Fanatik
Raluca Zenga, imagini spectaculoase din vacanță. Destinația din Europa care a cucerit-o pe frumoasa blondină. Galerie foto
Gol de generic pentru Messi, dar șansă ratată pentru un nou record al...
Fanatik
Gol de generic pentru Messi, dar șansă ratată pentru un nou record al argentinianului
„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct
Fanatik
„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă...
iamsport.ro
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă punea să cânt în fața clasei ca să mă treacă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!