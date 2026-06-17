Atacantul de la FCSB a absolvit liceul! Care sunt fotbaliștii din SuperLiga care trec prin emoția examenelor în această vară

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După un sezon lung și anevoios, echipele din SuperLiga au luat pauză. Acum este momentul reuniunilor cu prilejul cantonamentelor de vară, însă unii fotbaliști sunt preocupați cu activitatea pe plan școlar. Cine sunt jucătorii care trec prin emoția examenelor în această perioadă.

Alexandru Stoian a terminat liceul

Începem cu cel mai tânăr din această listă. Alexandru Stoian s-a născut la Madrid pe 15 decembrie 2007 și a început fotbalul la Academia din București a celor de la Benfica, înainte de a trece la Academica Clinceni. Acolo a fost remarcat de Gică Hagi, care l-a adus la Academia sa. El a debutat în SuperLiga cu Farul la o întâlnire cu FC U Craiova din 28 octombrie 2022, când avea doar 14 ani, 10 luni și 13 zile și a devenit al doilea cel mai tânăr din istoria primei ligi din România, după legendarul Nicolae Dobrin.

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În același sezon, a câștigat titlul de campion cu „marinarii” și a fost inclus în topul celor mai promițători 60 de tineri fotbaliști din lume de către The Guardian. La începutul anului 2025, el și colegul său Ionuț Cercel semnau amândoi cu FCSB. Acum, Alexandru Stoian, după ce a încheiat al doilea sezon în tricoul bucureștenilor, a finalizat și liceul.

Omar El Sawy se pregătește să termine facultatea la Sibiu

Un alt tânăr talentat și studios este Omar El Sawy, care aparține de Rapid. . Acum, înainte să plece pe drumul unui nou sezon din cariera de fotbalist, el își da examenele și își va susține și lucrarea de licență. Omar el Sawy este student al facultării din Sibiu, la Sport (ULBS), în ultimul an.

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Rareș Pop, gata să încheie una dintre cele mai bune facultăți din țară

Continuăm cu un alt rapidist. Rareş Pop a fost transferat în vara anului 2024 în Giulești pentru 700.000 de euro de la UTA. În ultimul sezon, el a îmbrăcat, sub formă de împrumut, tricoul Petrolului Ploiești.

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: Administrarea afacerilor în limba engleza, la zi, la ASE și se află în ultimul an, având de asemenea examene și de prezentat lucrarea de licență.