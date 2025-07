Atacantul de la Genoa a dezvăluit cum este văzut Dan Șucu în vestiarul echipei! Ce mesaj a transmis patronul român la reunirea lotului

, iar apoi a devenit și președintele grupării. Omul de afaceri este foarte implicat la formația italiană, iar eforturile sale sunt apreciate și de fotbaliști, după cum a dezvăluit atacantul Caleb Ekuban.

Atacantul de la Genoa a vorbit despre Dan Șucu

În vârstă de 31 de ani, Caleb Ekuban se numără printre cei mai vechi jucători din lotul celor de la Genoa, transferându-se la echipă în 2021, de la Trabzonspor. Experimentatul atacant a vorbit în presa din Italia despre patronul echipei, Dan Șucu.

„Ne arată că îi pasă cu adevărat. Când a fost prezent la reunirea lotului, ne-a spus ‘Băieți, mi-a fost atât de dor de voi’. Și trecuseră doar trei săptămâni”, a declarat internaționalul ghanez pentru site-ul La Repubblica, citat de .

Luptă dură pentru un loc de titular în atacul celor de la Genoa

Ekuban a fost afectat de mai multe accidentări în stagiunea precedentă, dar are un plan bine stabilit pentru a evita problemele medicale în noua stagiune. „Obiectivul e să fiu disponibil echipei pentru cât mai mult timp.

Am făcut tot posibilul să găsim un motiv pentru acele accidentări, dar nu am reușit. În acest an, încercăm să fim concentrați pe sala de forță și pe fizioterapie. Cred că asta mă va ajuta, dar nu doar pe mine, ci și pe ceilalți colegi”, a transmis „vârful”.

Momentan, Caleb Ekuban este una dintre cele cinci variante pe care Patrick Vieira le are pentru postul de atacant, alături de Vitinha, Jeff Ekhator, Alessandro Debenedetti și fostul jucător al Rapidului, David Ankeye.

Cu toate acestea, , pentru care se „luptă” cu mai multe echipe din campionatele importante ale Europei. De asemenea, jurnalistul a dezvăluit că „grifonii” au pe listă și doi atacanți din Serie A: Patrick Cutrone, de la Como, și Lorenzo Colombo, de la AC Milan.