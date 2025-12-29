Atacantul de națională pe care Adrian Mutu îl vede ideal pentru echipele din SuperLiga. „Un jucător de valoare. Ar face diferența!”

ADVERTISEMENT

Unul dintre atacanții echipei naționale a României a fost recomandat de Adrian Mutu echipelor din SuperLiga. Despre cine a avut, de fapt, cuvinte de laudă „Briliantul”.

Atacantul pe care Adrian Mutu îl recomandă echipelor din SuperLiga

Adrian Mutu a vorbit recent despre unul dintre atacanții români care s-ar potrivi perfect în compartimentul ofensiv al granzilor din SuperLiga. „Briliantul” a vorbit în termeni laudativi despre George Pușcaș, golgheterul lui Bodrumspor în sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

și caută o nouă formație pentru care să evolueze. Adi Mutu consideră că Pușcaș ar străluci în campionatul României.

„Pușcaș este cu siguranță un jucător de valoare. E un component al echipei naționale. Poate nu și în ultimul timp, dar a fost ani buni la națională, deci nu putem vorbi de valoarea lui Pușcaș. Cu siguranță ar face diferența în România”, a spus Adrian Mutu, pentru

ADVERTISEMENT

Cu cine este aproape să semneze George Pușcaș

Aflat pe lista celor de la Dinamo și Rapid, George Pușcaș ar putea să își continue cariera tot în străinătate, însă și mai departe de Turcia. Numele atacantului care a făcut parte în ultimii ani din lotul echipei naționale a fost în centrul atenției și , dar și . Totuși,

ADVERTISEMENT