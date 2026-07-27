Atacantul din Serie A a luat decizia! Ce se întâmplă cu transferul la Rapid

După ce Daniel Pancu a renunțat la Elvir Koljic și Daniel Paraschiv, ”alb-vișinii” au început să caute un atacant care să acopere plecările. Primul pe listă a fost un atacant din Serie A, iar acesta a dat răspunsul.
Vârful de atac ochit de giuleșteni este Alessandro Debenedetti (22 de ani), aflat sub contract cu Genoa, dar care în ultimele două sezoane a evoluat sub formă de împrumut în liga a doua italiană. Se părea că totul se va rezolva, cele două cluburi patronate de Dan Șucu ajungând la o înțelegere pentru transferul temporar al jucătorului.
Doar că Debenedetti nu a fost atras de o venire în SuperLiga și a refuzat împrumutul la Rapid. Acum, atacantul care mai are contract cu Genoa până în 2029 se află pe lista de achiziții a celor de la Cesena, locul 11 în ediția precedentă din Serie B.
Conform tuttomercatoweb.com, fotbalistul care a marcat trei goluri în 32 de meciuri jucate în sezonul trecut pentru Virtus Entella este dorit de Cesena ca o variantă în centrul ofensivei pentru internaționalul albanez Cristian Shpendi.
Extrem de supărat de parcursul Rapidului în play-off-ul sezonului precedent, Dan Șucu a hotărât să nu mai facă investiții în transferuri în această vară, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
Doar că acționarul majoritar s-a răzgândit după ce giuleștenii l-au cedat pe Andrei Borza la Corumspor pentru 2,2 milioane de euro. Din informațiile FANATIK, Șucu vrea să bage acești bani în trei transferuri.
Este vorba despre un fundaș stânga, care să acopere plecarea lui Borza, un mijlocaș central de profil ofensiv, număr 10, și un atacant, iar FANATIK a aflat că toți cei trei jucători ar urma să fie aduși din Italia.
Chiar dacă mutarea atacantului Alessandro Debenedetti a picat, Rapid ar putea în continuare să beneficieze de ajutorul clubului-frate Genoa. Așa cum s-a întâmplat și în cazul fundașul central Alin Kumer Celik.
Dan Șucu se află în Italia și încearcă să rezolve împrumuturile a doi tineri jucători din Burkina Faso, aflați sub contract cu gruparea din Serie A. Este vorba de mijlocașul Chec Bebel Doumbia și fundașul stânga Latif Ouedraogo.