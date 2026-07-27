Atacantul din Serie A a luat decizia! Ce se întâmplă cu transferul la Rapid

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După ce Daniel Pancu a renunțat la Elvir Koljic și Daniel Paraschiv, ”alb-vișinii” au început să caute un atacant care să acopere plecările. Primul pe listă a fost un atacant din Serie A, iar acesta a dat răspunsul.

Rapid a primit vestea de la atacantul din Serie A

Vârful de atac ochit de giuleșteni este Alessandro Debenedetti (22 de ani), aflat sub contract cu Genoa, dar care în ultimele două sezoane a evoluat sub formă de împrumut în liga a doua italiană. Se părea că totul se va rezolva, pentru transferul temporar al jucătorului.

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Doar că Debenedetti nu a fost atras de o venire în SuperLiga și a refuzat împrumutul la Rapid. Acum, atacantul care mai are contract cu Genoa până în 2029 se află pe lista de achiziții a celor de la Cesena, locul 11 în ediția precedentă din Serie B.

Conform , fotbalistul care a marcat trei goluri în 32 de meciuri jucate în sezonul trecut pentru Virtus Entella este dorit de Cesena ca o variantă în centrul ofensivei pentru internaționalul albanez Cristian Shpendi.

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Dan Șucu investește din nou la Rapid

Extrem de supărat de parcursul Rapidului în play-off-ul sezonului precedent, în această vară, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Doar că acționarul majoritar s-a răzgândit după ce giuleștenii l-au cedat pe Andrei Borza la Corumspor pentru 2,2 milioane de euro. Din informațiile FANATIK, .

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Este vorba despre un fundaș stânga, care să acopere plecarea lui Borza, un mijlocaș central de profil ofensiv, număr 10, și un atacant, iar FANATIK a aflat că toți cei trei jucători ar urma să fie aduși din Italia.

Transferuri pe filiera Genoa

Chiar dacă mutarea atacantului Alessandro Debenedetti a picat, Rapid ar putea în continuare să beneficieze de ajutorul clubului-frate Genoa. Așa cum s-a întâmplat și în .

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Dan Șucu se află în Italia și încearcă să rezolve , aflați sub contract cu gruparea din Serie A. Este vorba de mijlocașul Chec Bebel Doumbia și fundașul stânga Latif Ouedraogo.