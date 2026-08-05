Sport

Atacantul Din Sula a semnat în România! La ce echipă va juca fotbalistul al cărui nume va stârni reacții în val pe stadioane

Concordia Chiajna l-a transferat pe atacantul Din Sula, autor a 21 de goluri în sezonul trecut. Numele noului fotbalist a atras imediat atenția și a provocat reacții în mediul online.
Catalin Oprea
05.08.2026 | 18:30
Atacantul Din Sula a semnat in Romania La ce echipa va juca fotbalistul al carui nume va starni reactii in val pe stadioane
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Din Sula, prezentat oficial în România! Suporterii n-au ratat ocazia să facă glume
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Concordia Chiajna a început perfect noul sezon de Liga 2, cu o victorie pe terenul celor de la Cetatea Suceava, iar oficialii clubului continuă să aducă întăriri. Obiectivul ilfovenilor este revenirea în SuperLiga României. Ultimul transfer este un atacant albanez cu un nume care, cel mai probabil, va stârni reacții în România.

Concordia Chiajna l-a prezentat pe Din Sula!

Este vorba despre Din Sula. Atacantul născut la Bruxelles a evoluat la nivel de juniori atât pentru Belgia, cât și pentru Albania. Ultima dată a jucat în Olanda, la Hoek, iar acum se pregătește de debutul în fotbalul românesc. Vârful a semnat un contract cu Concordia Chiajna.

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Fotbalistul de 28 de ani și-a început cariera la academia celor de la OH Leuven și a bifat apariții pentru naționala de juniori a Belgiei. Ulterior, a ales să reprezinte Albania la nivel juvenil. În sezonul trecut, Din Sula a marcat 21 de goluri în 28 de apariții pentru Hoek, în liga a treia din Țările de Jos.

Din Sula, prezentat oficial în România! Suporterii n-au ratat ocazia să facă glume

Concordia Chiajna a anunțat transferul lui Din Sula prin intermediul rețelelor de socializare. Fotbalistul are un nume care, cel mai probabil, va genera numeroase glume pe stadioanele din România, iar unii suporteri au început deja să facă ironii în secțiunea de comentarii a postării.

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„Atacantul albanez Din Sula este noul jucător al Concordiei Chiajna. În vârstă de 28 de ani, Din Sula și-a început cariera la academia celor de la OH Leuven din Belgia și a continuat să evolueze în Europa la formații precum Lommel SK, OH Leuven, SK Beveren, Royal Excelsior Virton, Patro Eisden, RFC Knokke, Odra Opole și Hoek, echipe din campionatele Belgiei, Poloniei și Olandei. Îi urăm bun venit și mult succes!”, au transmis cei de la Concordia Chiajna.

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