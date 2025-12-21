Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali, în tribune la FCSB – Rapid! Patronul i-a pus pe masă un salariu de un milion de euro. Foto

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre FCSB şi Rapid a adunat în tribune aproximativ 30.000 de oameni pe Arena Naţională. , galeriile ambelor formaţii fiind la datorie.

Denis Drăguş, surprins la FCSB – Rapid

La VIP a fost o prezenţă surpriză. Denis Drăguş, atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali la FCSB şi-a făcut apariţia la derby, fiind surprins pe transmisiunea tv a meciului. Internaţionalul român a privit relaxat la desfăşurarea meciului.

Denis Drăguş este legitimat la Eyupspor, dar are un sezon cenuşiu, cu zero goluri marcate. Atacantul este dorit de mai multe formaţii din Turcia încă din această iarnă, dar este posibil şi să încheie sezonul la formaţia din Istanbul.

Gigi Becali, gata să îi dea un milion de euro: „Spune-i să vină la FCSB!”

şi a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că este gata să facă un pachet salarial de 1 milion de euro, cu tot cu bonusuri, dacă echipa campioană va intra în grupele Champions League:

„Să vină la FCSB! Gata, vorbește Șumi cu el, că este finul tău. Spune-i să vină la FCSB! (n.r. – Mai are de luat încă 5 milioane de euro de acum încolo) Asta este… După părerea mea, e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Eu așa cred!

Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige, cu tot cu primele din cupele europene, un milion de euro. Îi fac lui Drăguș asta. Lui așa o să îi fac! Dacă vrei să ți paradesc (n.r. – pe Rapid). Dacă nu vrea să vină, atunci nu are rost să discutăm…”, a spus patronul FCSB.

Drăguş ratează barajul cu Turcia

Denis Drăguş este sub contract cu Trabzonspor până în 2028, dar în acest sezon a fost împrumutat la Eyupsor, acolo unde are un salariu stagional de 1,7 milioane de euro, iar din vară ar urma să se întoarcă la Trabzon.

Atacantul a avut o toamnă de coşmar. Pe lângă lipsa de eficacitate de la club, Drăguş a fost eliminat în meciul Bosnia – România, 3-1, fiind suspendat două etape. Astfel, el va rata barajul Turcia – România, din luna martie, dar va avea drept de joc într-o eventuală finală cu Kosovo sau Slovacia.