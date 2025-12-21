Sport

Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali, în tribune la FCSB – Rapid! Patronul i-a pus pe masă un salariu de un milion de euro. Foto

Spectator surpriză în tribunele Arenei Naţionale la FCSB - Rapid. Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali la echipa campioană a fost în tribune.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
21.12.2025 | 20:55
Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali in tribune la FCSB Rapid Patronul ia pus pe masa un salariu de un milion de euro Foto
ULTIMA ORĂ
Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali, în tribune la FCSB - Rapid! Cum a fost surprins. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre FCSB şi Rapid a adunat în tribune aproximativ 30.000 de oameni pe Arena Naţională. Cele două peluze s-au ridicat la nivelul unui meci important, galeriile ambelor formaţii fiind la datorie.

Denis Drăguş, surprins la FCSB – Rapid

La VIP a fost o prezenţă surpriză. Denis Drăguş, atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali la FCSB şi-a făcut apariţia la derby, fiind surprins pe transmisiunea tv a meciului. Internaţionalul român a privit relaxat la desfăşurarea meciului.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguş este legitimat la Eyupspor, dar are un sezon cenuşiu, cu zero goluri marcate. Atacantul este dorit de mai multe formaţii din Turcia încă din această iarnă, dar este posibil şi să încheie sezonul la formaţia din Istanbul.

Denis Drăguş, în tribunele Arenei Naţionale
Denis Drăguş, în tribunele Arenei Naţionale. Sursa: Fanatik

Gigi Becali, gata să îi dea un milion de euro: „Spune-i să vină la FCSB!”

Gigi Becali îl doreşte pe Denis Drăguş şi a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că este gata să facă un pachet salarial de 1 milion de euro, cu tot cu bonusuri, dacă echipa campioană va intra în grupele Champions League:

ADVERTISEMENT
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Digi24.ro
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană

„Să vină la FCSB! Gata, vorbește Șumi cu el, că este finul tău. Spune-i să vină la FCSB! (n.r. – Mai are de luat încă 5 milioane de euro de acum încolo) Asta este… După părerea mea, e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Eu așa cred!

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige, cu tot cu primele din cupele europene, un milion de euro. Îi fac lui Drăguș asta. Lui așa o să îi fac! Dacă vrei să ți paradesc (n.r. – pe Rapid). Dacă nu vrea să vină, atunci nu are rost să discutăm…”, a spus patronul FCSB.

Drăguş ratează barajul cu Turcia

Denis Drăguş este sub contract cu Trabzonspor până în 2028, dar în acest sezon a fost împrumutat la Eyupsor, acolo unde are un salariu stagional de 1,7 milioane de euro, iar din vară ar urma să se întoarcă la Trabzon.

ADVERTISEMENT

Atacantul a avut o toamnă de coşmar. Pe lângă lipsa de eficacitate de la club, Drăguş a fost eliminat în meciul Bosnia – România, 3-1, fiind suspendat două etape. Astfel, el va rata barajul Turcia – România, din luna martie, dar va avea drept de joc într-o eventuală finală cu Kosovo sau Slovacia.

  • 3.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Drăguş
  • 26 de ani are atacantul român
Răzvan Lucescu, victorie uriașă în fața lui Rafa Benitez! Cum arată clasamentul din...
Fanatik
Răzvan Lucescu, victorie uriașă în fața lui Rafa Benitez! Cum arată clasamentul din Grecia după PAOK – Panathinaikos 2-0
Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”
Fanatik
Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”
Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid
Fanatik
Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
iamsport.ro
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!