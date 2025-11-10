Sport

Atacantul dorit de Cristi Chivu la Inter Milano a tranșat cel mai încins derby al planetei

Boca Juniors – River Plate a oferit din nou spectacol și a fost decis de un fotbalist de 23 de ani aflat pe radarul lui Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu
Catalin Oprea
10.11.2025 | 10:30
Zeballos a tranșat derbyul Boca Juniors - River Plate FOTO X
Exequiel Zeballos a fost omul meciului Boca Juniors – River Plate, scor 2-0, derbyul argentinian, poreclit Superclasico și considerat cel mai încins derby din lumea fotbalului. Zeballos are 23 de ani și se află pe lista de achziții a lui Inter Milano.

Exequiel Zeballos a dat un gol și o pasă de gol

Zeballos, socotit unul dintre cei mai talentați jucători argentinieni, dar care n-a reușit să se impună la națională, din cauza caracterului capricios, a deschis drumul lui Boca către victorie. El a punctat în prelungirile primei reprize, aruncând în aer La Bombonera.

Extrema de doar 1,70 metri, cel mai bun om al lui Boca în ultimele etape, a jucat pentru prima dată ca titular, un meci cu River. Și a reușit să-și încununeze evoluția cu o pasă de gol, în repriza secundă, când Merentiel a stabilit scorul final.

Zeballos este cotat la 4,5 milioane de euro și termină contractul cu Boca în 2026. El se află pe radarul lui Inter Milano, la recomandarea lui Lautaro Martinez, și ar putea face obiectul unui transfer în Serie A la finalul sezonului.

Boca Juniors și-a pierdut antrenorul luna trecută

Cum era de așteptat, meciul a fost extrem de încins, cu zece cartonașe galbene acordate (trei pentru Boca, șapte pentru River). Grație acestui rezultat, Boca s-a calificat în faza grupelor următoarei Copei Libertadores.

Succesul și performanța fostei echipe a lui Diego Maradona au venit într-un moment greu pentru toată suflarea galben-albastră. Boca și-a pierdut antrenorul, pe Miguel Ángel Russo, decedat în octombrie, la vârsta de 69 de ani, după ce s-a confruntat cu o afecțiune nemiloasă: cancer de vezică urinară și de prostată.

Russo și-a condus pentru ultima dată echipa cu trei săptămâni înainte să moară. Locul său a fost luat de secundul Claudio Úbeda, cel care a reușit acum cel mai important succes din carieră. Ubeda are șanse mari să fie confirmat ca principal și pentru sezonul viitor.

River Plate are unul dintre cele mai slabe sezoane

El a dat dovadă de un mare fair play și i-a dedidat victoria fostului antrenor, considerând că acesta este creatorul actualei echipe a lui Boca, un club care n-a mai câștigat titlul de trei ani. Boca are în palmares 35 de campionate ale Argentinei, cu trei mai puțin decât River.

Rivala River traversează una dintre cele mai proaste perioade. Este abia pe locul 6 în grupa B a campionatului argentinian, cu șanse minime a se mai bate la titlu. Echipa antrenată de Marcelo Gallardo speră să prindă un loc care să-i dea dreptul să joace într-o competiție continentală sud-americană.

