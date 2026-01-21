Sport

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB a revenit în SuperLiga!

Revenire importantă în Superliga României. Atacantul pe care Gigi Becali îl voia la FCSB a semnat cu o echipă care se bate pentru playoff. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
21.01.2026 | 07:30
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB a revenit in SuperLiga
Revine în Superliga! Atacantul dorit în trecut de FCSB s-a înțeles cu noua echipă!
Gabriel Debeljuh, atacantul pe care Gigi Becali îl dorea la FCSB în urmă cu mai mulți ani, revine în Superliga României. Vârful croat, care a impresionat pe vremea când juca la Hermannstadt, va semna cu Oțelul Galați și va încerca să obțină calificarea în play-off.

Gabriel Debeljuh va juca la Oțelul Galați!

Conform jurnalistului român Emanuel Roșu, Gabriel Debeljuh s-a înțeles cu oficialii celor de la Oțelul Galați și va semna un contract cu clubul moldovean. Oțelul se află pe locul 7 în campionat și speră să prindă un loc în top 6.

Atacantul croat a jucat ultima oară pentru Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă cu care a retrogradat în liga a doua, însă acum revine în Superliga României, la 29 de ani. Conform site-urilor de specialitate, Debeljuh are o cotă de piață de 400.000 de euro, iar cei de la Oțelul Galați nu vor plăti niciun ban pentru transfer, fotbalistul fiind liber de contract.

Gigi Becali a ratat transferul lui Gabriel Debeljuh la FCSB. Atacantul a ales în urmă cu 6 ani să joace pentru CFR Cluj

În urmă cu mai mulți ani, Gigi Becali l-a vrut pe Gabriel Debeljuh la FCSB. Atacantul croat a impresionat în primul său sezon din Superliga, pe vremea când juca la Hermannstadt, iar omul de afaceri s-a interesat de situația sa contractuală. Mutarea nu s-a concretizat însă.

„Da, Debeljuh este și el pe listă. Și mai e unul, tot atacant. E român și îmi place mie. Voi râdeți, dar îmi place mie de el. Râdeți că nu are nume, dar așa îmi place. E ăsta de la Clinceni, numărul 9. Buziuc, da! Îmi place de el și am încredere mai mare în el decât în Debeljuh! Dacă e să dau bani pe ei, dau puțini bani”, declara Gigi Becali la Digi Sport, în vara lui 2020.

Atunci, Gabriel Debeljuh a semnat cu rivalii de la CFR Cluj, echipă pentru care a jucat nu mai puțin de trei sezoane. Ulterior, acesta a ajuns la Sepsi Sfântu Gheorghe, iar acum este gata de o nouă provocare la Oțelul Galați. Anamaria Prodan, impresara fotbalistului, vorbea în urmă cu șase ani despre interesul celor de la FCSB.

„Dacă patronul este încântat de evoluțiile lui Debeljuh… Pentru mine, orice jucător de la echipa asta, mai ales cei de care am grijă… Hermannstadt este un club care crește jucători și îi dă mai departe”, explica Anamaria Prodan, în 2020.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
