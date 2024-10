Hapoel Ierusalim a avut un om eliminat încă din minutul 5, când Diallo a văzut “roșu” direct. Chiar și în aceste condiții, tot oaspeții au fost cei care au deschis scorul. În minutul 35, Almagor a marcat, iar șase minute mai târziu, Don a primit al doilea galben și a lăsat-o pe Hapoel Ierusalim cu doi jucători mai puțin.

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB și fostul puști-minune al Rapidului, spectacol în Israel!

După pauză, Arnold Garita și Antonio Sefer au ieșit la rampă. Mai întâi, atacantul camerunez a egalat în minutul 57. Fostul mijlocaș al Rapidului și-a pus numele pe lista marcatorilor în minutul 70, la doar două minute după ce a fost introdus pe teren.

ADVERTISEMENT

Superioritatea numerică s-a văzut și gazdele s-au desprins pe tabelă, prin autogolul lui Agvadish. Hapoel Beer Sheva a învins cu 3-1 și a urcat provizoriu pe locul 3 în Israel, cu 11 puncte după 6 etape.

Garita, dorit de Gigi Becali la FCSB

În vara acestui an, Arnold Garita a fost unul dintre atacanții pe care Gigi Becali i-a dorit la FCSB. Deși la un moment dat părea că se ajunsese la o înțelegere, totul a picat după ce roș-albaștrii i-au solicitat lui Garita un control amănunțit la genunchi.

ADVERTISEMENT

, atacantul de 29 de ani l-a contrazis pe patronul FCSB și a spus că nu ar fi fost niciodată de acord cu un astfel de control medical care să fie decisiv pentru transfer.

”Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul.

ADVERTISEMENT

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea.

Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”, a explicat Garita pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Antonio Sefer, vedeta Rapidului în perioada în care giuleștenii au revenit în Superliga

Antonio Sefer a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Rapid în perioada în care giuleștenii au revenit pe prima scenă și visau să redevină o echipă care să se bată la titlu. În iunie 2023, mijlocașul ofensiv a acceptat oferta celor de la Hapoel Beer Sheva și a semnat un contract pe 4 ani.

Giuleștenii au încasat 500.000 de euro în schimbul fotbalistului care are acum 24 de ani. Pentru echipa israeliană are 7 goluri și a bifat și o selecție la naționala României.

în perioada sa ca antrenor în Giulești.

“Am lucrat cu Rareș Ilie și cu Antonio Sefer. Îi vedeam crescând de la meci la meci. Îmi aduc aminte la Rareș primul meci când l-am băgat titular. I-am zis ‘Vezi că o să îi ai adversar pe Luchin și pe Tamaș’. Doi fotbaliști extraordinari cu experiență. Și i-am mai zis că o să se descurce. A dat atunci și primul gol. A fost 1-0, gol Rareș Ilie.

Sefer a dat golurile de la Timișoara din deplasare și de acasă în Liga a 2-a. Mă bucur că au făcut pasul în fotbalul din afară. Sper să facă și mai multe, pentru că sunt băieți tineri și cu potențial”, a declarat Mihai Iosif la “Suflet de rapidist”.