Atacantul dorit insistent de Dinamo ar putea deveni liber de contract! Clubul are mari probleme financiare

Estrela Amadora, echipă la care din vară evoluează și Ianis Stoica, are mari probleme cu banii și a intrat într-o procedură de reorganizare financiară, care trebuie aprobată de tribunal, altfel falimentul bate la ușa clubului.

Ianis Stoica ar putea să devină liber de contract. Fotbalistul a fost dorit cu insistență de Dinamo

scrie în aceste zile despre problemele pe care Estrela Amadora le are, asta după ce o datorie către clubul Flamengo, de aproximativ 5 milioane de euro, trebuie plătită cât mai urgent. Din cauză că nu pot să achite această datorie, iar per total clubul mai are alte obligații ce fac ca suma totală de achitat să fie de 15 milioane de euro, s-a luat o decizie importantă de către conducători.

Astfel, Estrela Amadora a început procedurile pentru a intra în concordat preventiv, o altă formă de insolvență care ajută la eșalonarea datoriilor și împiedică astfel colapsul financiar. Totul depinde acum de decizia luată de tribunal, care poate respinge această cerere a formației lusitane și astfel o poate îndrepta către faliment. Această variantă ar urma să-l facă pe Ianis Stoica să devină liber de contract și să poată semna cu orice club.

Dinamo a insistat pentru transferul lui Ianis Stoica, însă Hermannstadt a preferat să-l dea în străinătate

Negocierile dintre oficialii lui Dinamo și cei de la Hermannstadt au fost nefinalizate, asta pentru că pretențiile sibienilor au fost considerate a fi exagerate. Prețul lui Ianis Stoica pentru care ar fi fost cedat în SuperLiga era, conform informațiilor din presă, de 1,5 milioane de euro. Au mai fost discutate și anumite variante care includeau anumiți fotbaliști de la FCSB, în contextul afacerii făcute de Gigi Becali cu transferul lui Dennis Politic.

În cele din urmă, Estrela Amadora s-a înțeles cu cei de la Hermannstadt în schimbul a 1,3 milioane de euro și astfel românul a ajuns în campionatul Portugaliei. În 29 de meciuri, acesta a marcat de 3 ori și a oferit 3 pase decisive. Au existat însă probleme pentru sibieni, care au acuzat că lusitanii nu au plătit tranșele din transfer la timp și că vor .