Atacantul făcut praf de Gigi Becali, lăudat de actualul său antrenor: „Poate reveni la echipa națională. Are valoare!”

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Ovidiu Sabău a preluat-o pe Farul în vara acestui an, după ce echipa dobrogeană s-a salvat in extremis de la retrogradare în urma barajului. Fostul mare internațional român a avut doar cuvinte de laudă despre veteranii din lotul fostei campioane a României. Ce a declarat despre Denis Alibec (35 de ani), atacantul pe care Gigi Becali îl făcea praf la începutul anului.

Ovidiu Sabău l-a lăudat pe Denis Alibec

Farul Constanța vrea să evite rușinea trăită în cel mai recent sezon. „Marinarii” au decis să meargă pe mâna lui Ovidiu Sabău în noua stagiune, iar tehnicianul este mai mult decât încântat de ce a găsit la echipă. El a ținut să îi laude pe Larie și Vînă, dar mai ales pe

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„M-a surprins Alibec prin modul în care se pregătește, Larie la fel, până acum nu sunt probleme. M-am descurcat cu Chipciu și Nistor, care erau la final de carieră și au prelungit-o. Același lucru le-am zis și celor trei (n.r. – Alibec, Larie, Vînă): să se gândească la cariera lor, la viitorul lor, pot să o continue frumos.

Alibec nu are probleme, cum s-a pregătit până acum, la fel o face și aici. Poate deveni iar unul dintre cei mai eficienți atacanți și să revină la echipa națională. Valoare individuală are, doar că nu a arătat bine din motive pe care el le știe. Dacă se pregătește așa cum a făcut-o până astăzi și nu se accidentează, poate reveni la națională. Depinde de el să fie eficient, de mine, de cum îl pregătesc, de sistemul de joc, dar rămâne un fotbalist foarte bun”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit

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Gigi Becali l-a distrus pe Denis Alibec după ultima experiență la FCSB

Denis Alibec fusese adus de FCSB în vara anului trecut, de la Farul Constanța, pentru a fi dublura lui Daniel Bîrligea, însă așteptările pe care bucureștenii le-au avut de la el nu s-au potrivit realitatea. În cele 14 meciuri din cel de-al doilea mandat la echipa „roș-albastră”, experimentatul atacant a marcat o singură dată și a oferit doar 2 pase decisive.

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Gigi Becali dezvăluia ce i-a transmis vârfului la despărțirea de clubul său în luna ianuarie a acestui an. „I-am spus și lui Alibec. Că domne, că dați-mi și mie două meciuri măcar. Ți-am dat, mă, dar de câte ori te-am băgat ai fost praf! Mi-a zis că vrea și el două meciuri”,

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