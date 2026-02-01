Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB va evolua duminică seara împotriva lui Csikszereda, meci decisiv la calificarea în play-off. , aşa cum a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Anderson Ceara, pe lista FCSB-ului!

Primul dintre ei e rezolvat. Aşa cum FANATIK a anunţat, plus banii pe care îi încasează de la FIFA pentru participarea la Campionatul Mondial.

Din informaţiile FANATIK, al doilea nume de pe lista FCSB-ului este Anderson Ceara. Va fi foarte important ce se întâmplă în meciul direct de sâmbătă seara. Anderson Ceara a marcat patru goluri şi a dat patru pase decisive în acest sezon.

Suma de transfer se ridică în jurul valorii de 400.000 de euro, din infomaţiile noastre. Rămâne de văzut dacă Ceara este atacantul ales de FCSB pentru a-i face concurenţă lui Daniel Bîrligea, rămas singurul vârf de careu.

Mihai Stoica, anunţ major despre transferuri:”Mai vrem trei jucători”

Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Gigi Becali mai doreşte trei transferuri până la finalul perioadei de mercato. Până acum, roş-albaştrii l-au rezolvat pe Joao Paulo:

Mai departe vom vedea ce jucători vom aduce. Pentru că Gigi vrea trei transferuri. Eu sper să fie mulțumit cu două, dar la momentul ăsta vrea trei. (n.r. – Un atacant, număr 9 și mai e un alt post?) Un atacant lateral, winger. (n.r. – Ați vorbit despre nume?)

Am apucat să vorbim de mult, nu de acum. E o listă lungă. Nu vreau să vorbesc că după iar se fac supoziții, mă enervez când apar nume care nu au fost niciodată pe lista noastră.

După câteva zile citesc cum am fost refuzați de jucătorii respectivi și chiar îmi ajunge. E suficient că ne refuză antrenorii. Nu trebuie să se silească să ne refuze că nu o să vină niciodată antrenori la noi. Nu trebuie să ne refuze”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.