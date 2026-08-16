Oficial! Fostul campion european și câștigător al „Ghetei de Aur” s-a retras la 36 de ani: „A fost un drum incredibil”. Video

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Ajuns la vârsta de 36 de ani, Ciro Immobile a anunțat că drumul său în fotbalul profesionist a ajuns la final. Atacantul italian, campion european în 2021 cu „Squadra Azzurra” și câștigător al „Ghetei de Aur” în 2020, a evoluat ultima dată în Ligue 1, pentru cei de la Paris FC. În total, acesta a disputat 656 de meciuri oficiale în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 350 de goluri.

Ciro Immobile si-a anunțat retragerea la 36 de ani!

„Nu a fost deloc o decizie ușoară, dar a venit momentul să petrec mai mult timp cu familia mea, care m-a însoțit mereu peste tot. Le sunt foarte recunoscător. Nu vă întristați pentru mine, deoarece am foarte multe planuri de viitor. A fost un drum incredibil, care a inclus numeroase experiențe fotbalistice, urcușuri și coborâșuri. Aceste perioade m-au întărit și m-au făcut mai matur”, a fost mesajul transmis de italian.

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Ulterior, cei la Paris FC, ultimul club din CV-ul lui Ciro Immobile, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru fostul lor jucător, numindu-l pe acesta o „legendă” a fotbalului și amintind de toate cifrele impresionante din cariera sa.

Ciro Immobile est une légende. 👑 Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière. Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 — Paris FC (@ParisFC)

Ciro Immobile, unul dintre cei mai importanți atacanți italieni din ultimele două decenii!

Immobile și-a început cariera la seniori în 2010, la Siena, unde a fost împrumutat de Juventus. Ulterior, acesta a evoluat pentru Grosetto, Pescara, Genoa, Torino, , Sevilla, Lazio, Besiktas, Bologna și Paris FC. Cea mai reprezentativă perioadă a fost în tricoul lui Lazio, unde a devenit cel mai mare marcator din istoria clubului (207 goluri în 340 de jocuri) și unde a izbutit să câștige de patru ori titlul de golgheter al campionatului italian.

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Apogeul carierei lui Immobile în ceea ce privește fotbalul de club a venit în stagiunea 2019/2020, atunci când a înscris nu mai puțin de 36 de goluri în Serie A, egalând astfel recordul all-time al lui Gonzalo Higuain. De asemenea, respectiva performanță i-a adus italianului și „Gheata de Aur”, o competiție în cadrul căreia i-a învins pe și Robert Lewandowski.

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Pentru prima reprezentativă a „Squadrei Azzurra”, Immobile a strâns 57 de meciuri, timp în care a izbutit să înscrie 17 goluri. Cea mai mare performanță o reprezintă, bineînțeles, triumful de la EURO 2020 (competiție desfășurată în 2021 din cauza pandemiei de COVID-19). Pe lângă acest titlu, în CV-ul său se mai regăsesc alte cinci trofee (o Cupă și două Supercupe ale Italiei câștigate cu Lazio, o Supercupă a Germaniei câștigată alături de Borussia Dortmund, respectiv o Supercupa a Turciei cucerită la Beșiktaș).