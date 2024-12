Atacantul lăudat de Gigi Becali a îngropat-o pe CFR Cluj. Gol pentru U Cluj în stil Bîrligea. Video

Un atacant care l-a impresionat pe Gigi Becali a dat lovitura în derby-ul U Cluj – CFR Cluj. A marcat așa

Atacantul preferat al lui Gigi Becali, gol important în U Cluj – CFR Cluj

Vladislav Blănuță (22 de ani) a ajuns la cota 7 în SuperLiga. Atacantul lui U Cluj a marcat pentru 3-1 în derby-ul cu CFR Cluj. Internaționalul român de tineret a scăpat singur cu Hindrich și a trimis printre picioarele goalkeeperului oaspeților. – vezi

De origine moldovean, Blănuță a marcat în stilul lui Daniel Bîrligea. Golgheterul de la FCSB a deschis scorul într-un mod asemănător în victoria cu FC Botoșani, scor 2-1.

Un cuplu de atacanți Blănuță – Bîrligea i-ar surâde lui Gigi Becali, care și-a exprimat în dese rânduri interesul pentru atacantul împrumutat la U Cluj de la FC U Craiova 1948. Patronul campioanei României a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA

„Am vrut să dau 1,1 milioane pe Blănuță, dar nu a vrut el să vină. Pe Blănuță nu îl luam, are contract pe un an la U Cluj și nu pot să îl iau de acolo. Îl plăteam, rămânea acolo și îl luam peste un an. La ora asta nu poate să joace la noi, dar nu a avut curaj.

I-a fost frică să vină. La FCSB trebuie să ai curaj mare, trebuie să joci de frică. Nu joci, vai de capul tău”, a declarat Gigi Becali.

Câți bani vrea Adrian Mititelu pe Blănuță: „Am refuzat 2,2 milioane de euro”

Vladislav Blănuță aparține de FC U Craiova, cu care mai are contract până în vara lui 2028. Adrian Mititelu vrea o sumă uriașă pentru atacantul în vârstă de 22 de ani, care este cotat de transfermarkt.com la 800.000 de euro.

„În urmă cu două săptămâni, am refuzat o ofertă de 2,2 milioane de euro pentru Blănuță. Acum așteptăm, sunt trei cluburi care îl doresc. Aștept să prindă turneul final de la vară, Campionatul European de tineret. Există un interes real pentru el.

Îl vrea și FCSB, dar și cluburi din Emirate, Rusia și Italia. Eu sper să obțin 4 milioane de euro. Așa sper, nu știu dacă voi și reuși. Blănuță a avut un an bun și la noi, la Craiova. Mai rata, dar toți atacanții ratează. A marcat 8 goluri, Bauza îl ajuta mult, oferindu-i de multe ori pase decisive”, a spus Adrian Mititelu la .