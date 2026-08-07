Atacantul lui CFR Cluj „a sărbătorit” la Untold umilința cu 0-5 din meciul cu Tromso. Foto

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CFR Cluj trece prin cea mai delicată perioadă din „era Varga”, iar problemele sunt atât de ordin financiar, cât și sportiv. Robinetul omului cu banii de la Cluj pare să se fi închis și în prezent el chiar se gândește să renunțe la club începând cu sezonul următor. Totuși, jucătorii demonstrează că nu au nicio grijă, iar Andreas Șfaiț (21 de ani) a fost surprins distrându-se la Untold la doar 24 de ore de la umilința cu Tromso.

Andreas Șfaiț „a celebrat” înfrângerea cu 0-5 contra lui Tromso la Untold

„Feroviarii” au mari probleme cu banii, au rămas fără președintele Iuliu Mureșan, care și-a dat demisia, iar recent au trăit o nouă umilință în cupele europene. După ce în sezonul trecut au fost învinși de suedezii de la Hacken cu 2-7, în această stagiune au pierdut împotriva norvegienilor de la Tromso, cu un scor la fel de dur, 0-5.

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Deși situația de la club este una critică, jucătorii au două salarii restante, iar echipa a primit 8 goluri în ultimele două meciuri oficiale, unii dintre fotbaliști par că nu se lasă afectați. Andreas Șfaiț, tânărul atacant al ardelenilor, a fost surprins distrându-se la Untold, celebrul festival de muzică organizat în fiecare an la Cluj-Napoca, deși în urmă cu o zi intra în repriza a doua a dezastrului de pe „Gruia”.

Neluțu Varga a făcut curățenie la CFR Cluj! Antonio Folha, stafful său și mai mulți jucători au părăsit deja echipa

FANATIK Omul de afaceri a anunțat imediat că vor începe demiterile la CFR Cluj, de la antrenor și până la jucători. Portughezul Antonio Folha și întreg stafful său au părăsit echipa, iar pe lângă ei jucătorilor Renato Pantalon, Bruno Costa și Andre Moreira

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De asemenea, FANATIK a dezvăluit că principala variantă a lui Neluțu Varga pentru postul de antrenor la CFR Cluj este Marius Șumudică. acolo unde urmează să poarte mai multe negocieri cu conducerea clubului.