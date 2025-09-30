Sport

Atacantul lui Dinamo, în probe la AS Roma: "Erau acolo Totti, Nainggolan. Îmi era şi ruşine să fac poze!"

Vârful lui Dinamo a fost în probe la AS Roma. Transferul care îi putea schimba viața. Cum a reacționat în preajma vedetelor Totti și Nainggolan.
Mihai Dragomir
30.09.2025 | 15:19
Invitat la cea mai recentă ediție a emisiunii „Fanatik Dinamo”, Alexandru Pop a făcut o dezvăluire tare. Actualul atacant al lui Dinamo a fost în probe la AS Roma. Cum a ajuns în curtea formației din Serie A.

Transferul care îi putea schimba cariera. Alex Pop, în probe la AS Roma

Alex Pop, cel care a adus un punct pentru Dinamo după ce a marcat în meciul cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a, a fost la doar un pas de a deveni jucătorul lui AS Roma, uriașul club italian din Serie A.

Tânărul fotbalist a rememorat perioada când a fost în probe la echipa unde, la acel moment, încă evoluau fotbaliști precum Radja Nainggolan sau legendarul Francesco Totti. Ce s-a întâmplat atunci.

„Am fost o săptămână la Roma. Aveam 16 ani, chiar în vara dinaintea semnării cu Viitorul. Am aterizat la Roma, ne-a luat o mașină și ne-a dus la bază. Șocul pe care mi-l amintesc este că am fost cazat cu un băiat în cameră, un italian care juca portar, avea 16 ani și era de 2 ori cât mine. 

A doua zi, la micul dejun, am fost toți și am văzut jucătorii echipei mari, ne-am întâlnit cu ei acolo. Era și Nainggolan, Totti… Încercam să fac o poză, îmi era o rușine de ceilalți colegi care stăteau liniștiți și pentru ei era normal. Țin minte că glumeau, erau jucători de la prima echipă care când plecau salutau, vorbeau cu fotbaliștii tineri. Ți-e mai ușor să ajungi la echipă să te integrezi dacă îi cunoști”, a povestit fotbalistul lui Dinamo.

De ce a picat mutarea la AS Roma

Alex Pop a povestit și cum a picat mutarea sa la AS Roma. După ce i-a impresionat pe italieni, aceștia au ezitat să dea un verdict din prima. Imediat după, Viitorul a intrat pe fir, iar jucătorul a decis să dea curs ofertei dobrogenilor.

„N-am apucat să fac poze, îmi era rușine de colegii mei. Venisem pentru fotbal la Roma. Am stat 6 zile acolo. Dorința mea era să merg la Roma. Discuțiile care au fost între cei care m-au dus și cei de acolo, știu că a fost un feedback pozitiv. Au spus că ținem legătura, m-am întors în țară și au sunat cei de la Constanța. Nu am mai așteptat”, a spus Alex Pop la „Fanatik Dinamo”.

