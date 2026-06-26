Sport

Rapid nu scapă de ghinioane. Atacantul lui Pancu s-a accidentat înainte de plecarea în cantonament! Exclusiv

O nouă lovitură pentru Rapid, chiar înaintea cantonamentului de vară. Atacantul lui Daniel Pancu s-a accidentat și riscă să lipsească o perioadă importantă de timp.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
26.06.2026 | 11:36
Rapid nu scapa de ghinioane Atacantul lui Pancu sa accidentat inainte de plecarea in cantonament Exclusiv
breaking news
Daniel Pancu și-a pierdut atacantul. Accidentare de ultim moment, înaintea cantonamentului din Austria. Foto: Sport Pictures.
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Nici nu s-au bucurat bine de împlinirea celor 103 ani de existență ai clubului, că giuleștenii au primit o nouă lovitură. Atacantul lui Daniel Pancu a suferit o accidentare, chiar înaintea plecării echipei în cantonament, și poate sta ceva timp pe bară. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Borisav Burmaz (25 de ani).

Borisav Burmaz s-a accidentat chiar înaintea cantonamentului din Austria al Rapidului

În urmă cu doar un an, Rapid ceda cu 0-1 într-un amical cu Vardar Skopje. Giuleștenii îl pierdeau atunci pe Borisav Burmaz, care suferise o leziune a ligamentului încrucișat anterior. Acum, chiar cu câteva zile înainte ca echipa lui Daniel Pancu să plece în Austria pentru cantonamentul de vară, FANATIK a aflat că atacantul sârb a suferit o entorsă tocmai la genunchiul unde fusese operat.

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Azi, 26 iunie, el va face un RMN, iar sâmbătă, 27 iunie, va afla cât va lipsi. În cel mai bun scenariu, el va absenta minim 2-3 săptămâni. Tot sâmbătă, Rapid are amical cu CS Afumați, după care va pleca luni, 29 iunie, în Austria. Anterior, accidentarea îl scosese din circuit aproape un an, el revenind la antrenamentele echipei abia în primăvara acestui an.

Ce spunea Borisav Burmaz despre precedenta accidentare gravă

„Voi începe un nou capitol, nu mă mai uit înapoi la accidentare. Voi continua să îmi fac treaba, să mă antrenez, să joc. Au trecut foarte multe zile, iar acum îmi doresc să concurez din nou cu ceilalți colegi. Abia aștept următorul antrenament!”, spunea Borisav Burmaz, optimist, în primăvara acestui an.

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Atacantul sârb a detaliat pentru Rapid TV cum a fost să treacă prin accidentarea care l-a făcut să fie doar spectator al fotbalului. „Mi-a lipsit fotbalul foarte mult! Cred că orice jucător aflat în locul meu ar gândi la fel. Pentru mine, fotbalul este totul! Joc de când eram copil și e foarte dureros atunci când nu poți face ceva ce iubești atât de mult”. El a mai mărturisit și că mama sa a fost principalul aliat pe perioada accidentării, el fiind în cârje și neputând să conducă.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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