Rapid nu scapă de ghinioane. Atacantul lui Pancu s-a accidentat înainte de plecarea în cantonament! Exclusiv

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Nici nu s-au bucurat bine de , că giuleștenii au primit o nouă lovitură. Atacantul lui Daniel Pancu a suferit o accidentare, chiar înaintea plecării echipei în cantonament, și poate sta ceva timp pe bară. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Borisav Burmaz (25 de ani).

Borisav Burmaz s-a accidentat chiar înaintea cantonamentului din Austria al Rapidului

În urmă cu doar un an, Rapid ceda cu 0-1 într-un amical cu Vardar Skopje. Acum, chiar cu câteva zile înainte ca echipa lui Daniel Pancu să plece în Austria pentru cantonamentul de vară, FANATIK a aflat că atacantul sârb a suferit o entorsă tocmai la genunchiul unde fusese operat.

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Azi, 26 iunie, el va face un RMN, iar sâmbătă, 27 iunie, va afla cât va lipsi. În cel mai bun scenariu, el va absenta minim 2-3 săptămâni. Tot sâmbătă, Rapid are amical cu CS Afumați, după care va pleca luni, 29 iunie, în Austria. Anterior, accidentarea îl scosese din circuit aproape un an, el revenind la antrenamentele echipei abia în primăvara acestui an.

Ce spunea Borisav Burmaz despre precedenta accidentare gravă

„Voi începe un nou capitol, nu mă mai uit înapoi la accidentare. Voi continua să îmi fac treaba, să mă antrenez, să joc. Au trecut foarte multe zile, iar acum îmi doresc să concurez din nou cu ceilalți colegi. Abia aștept următorul antrenament!”, spunea Borisav Burmaz, optimist, în primăvara acestui an.

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Atacantul sârb a detaliat pentru cum a fost să treacă prin accidentarea care l-a făcut să fie doar spectator al fotbalului. „Mi-a lipsit fotbalul foarte mult! Cred că orice jucător aflat în locul meu ar gândi la fel. Pentru mine, fotbalul este totul! Joc de când eram copil și e foarte dureros atunci când nu poți face ceva ce iubești atât de mult”. El a mai mărturisit și că mama sa a fost principalul aliat pe perioada accidentării, el fiind în cârje și neputând să conducă.

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