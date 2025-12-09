Atacanțul naționalei Angliei, în cătușe! A fost arestat după ce a bătut un fan într-un club din Londra

ADVERTISEMENT

Probleme serioase pentru Ivan Toney, atacantul englez de la Al-Ahli. Fotbalistul a fost scos cu forța de poliție dintr-un club de noapte din Londra, după ce a lovit cu capul în gură un alt petrecăreț care l-a recunoscut. Incidentul vine la doar câteva luni după ce vârful a scăpat de o suspendare uriașă.

Ivan Toney, fostul atacant din Premier League, a fost arestat

, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat în Soho, Londra, după un incident petrecut într-un club de pe Wardour Street, unde ar fi lovit cu capul un fan care a încercat să facă un selfie cu el.

Incidentul ar fi pornit în momentul în care un grup de tineri l-a recunoscut pe fotbalist. Un martor, aflat la un pahar alături de iubita sa, a povestit firul întâmplării. Acesta susține că fostul jucător al lui Brentford, transferat anul trecut la Al-Ahli pentru 40 de milioane de lire, s-ar fi simțit amenințat.

„A trecut pe lângă o masă a unui grup de băieți. Unul dintre ei l-a recunoscut și a zis: «Oh, e Ivan Toney» și a încercat să-l prindă de gât ca să facă o poză cu el. Atunci Toney a spus: «Get off me, get off me» și, până la urmă, l-a lovit cu capul pe unul dintre băieți. E un superstar — câștigă jumătate de milion pe săptămână în Arabia Saudită. Avea bijuteriile la el și un ceas foarte scump. Poate a crezut că vor să-l atace ca să-i ia lanțul sau ceasul”, a declarat martorul, conform

Reacția autorităților. Ce s-a întâmplat, de fapt, în clubul din Londra

Poliția a ajuns la fața locului în aproximativ 30 de minute și i-a pus cătușele lui Ivan Toney. Atacantul a fost arestat pentru agresiune. Mai mult, vârful din Arabia Saudită este cercetat și pentru tulburarea liniștii publice.

„Am fost chemați pe Wardour Street la ora 00:47 în urma unei agresiuni. Victima a fost dusă la spital, iar rănile sale nu sunt considerate a fi periculoase pentru viață. Un bărbat de 29 de ani a fost arestat pentru două capete de acuzare de agresiune și unul de tulburare a liniștii publice. A fost eliberat pe cauțiune, investigațiile continuă”, a declarat Poliția Metropolitană.

Atacantul englez forțează o revenire în Premier League

În prezent, Ivan Toney joacă în Arabia Saudită, la Al-Ahli, însă presa din Anglia vorbește despre o posibilă revenire în Premier League. Atacantul își dorește cu orice preț să prindă și ar fi dispus să renunțe la contractul uriaș pe care îl are în Golf.

Atacantul englez are o poveste de viață incredibilă. A jucat ani la rând în ligile inferioare din Anglia până să se facă remarcat la Brentford, în Premier League. Southgate i-a remarcat calitățile și l-a chemat la naționala de seniori. A adunat în total 7 selecții.

Toney a fost suspendat 8 luni de zile după ce a pariat pe meciurile echipei sale

Reputația lui Toney a fost grav afectată în 2023, când a primit o suspendare de opt luni pentru încălcarea regulamentului FA privind pariurile. Ancheta a scos la iveală peste 230 de încălcări, dintre care 126 vizau meciuri din competiții în care juca, iar 29 erau pariuri pe partidele echipei sale.

Deși a pariat inclusiv pe înfrângerea formației sale în 13 rânduri, Toney nu a evoluat în niciuna dintre acele meciuri. Ulterior, atacantul a fost diagnosticat cu dependență de jocuri de noroc, iar comisia FA a stabilit că nu a încercat să manipuleze rezultatele.