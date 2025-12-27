Sport

Atacantul pentru care Gigi Becali a plătit 300.000 de euro fără să clipească revine în SuperLiga! Cu cine poate semna zilele următoare

Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru un atacant, care acum este aproape să revină în SuperLiga. Cine echipa care-l urmărește și când poate semna fotbalistul noul contract.
Catalin Oprea
27.12.2025 | 09:00
Fostul atacant de la FCSB este dorit în SuperLiga. Ce echipă îl urmărește. Foto: sport.pictures.eu.
Daniel Popa (30 ani) este aproape de o revenire în Superliga României. Fostul atacant de la FCSB a încheiat conturile cu turcii de la Gençlerbirliği și este tentat să revină acasă, având două oferte pe masă.

Daniel Popa este dorit la Petrolul

Popa, care în acest sezon a jucat doar un meci pentru formația turcă, deși în prima parte a anului a marcat 8 goluri în 15 meciuri, a avut propuneri din Turcia, Azerbaidjan, Grecia și Vietnam, dar ar vrea să joace acasă.

El s-a antrenat cu Chindia Târgoviște, care i-a pus o ofertă pe masă, însă are o propunere și din Superliga României. Eugen Neagoe îl vrea la Petrolul. Geană l-a avut jucător la Dinamo și s-a înțeles foarte bine cu acesta.

Petrolul este în căutare disperată de atacanți, deoarece are cea mai slabă ofensivă din Superliga României. După 21 de meciuri, ploieștenii au marcat doar 16 goluri, șapte dintre acestea fiind înscrise în cele două meciuri disputate cu Metaloglobus.

Ploieștenii au cel mai slab atac din Superligă

Format la Cimentul Fieni și apoi FCM Târgoviște, Daniel Popa a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Chindia Târgoviște, Dinamo București, FC Botoșani, Daejeon Hana (Coreea de Sud), Universitatea Cluj, FCSB și Genclerbirligi (Turcia).

El a fost adus la FCSB în vara anului trecut de la U Cluj, roș-albaștrii plătind 300.000 de euro în schimbul atacantului central. Popa a fost un moft al patronului Gigi Becali, care nu s-a uitat la bani pentru el, deși stafful nu l-a dorit la echipă.

Perioada petrecută la FCSB nu a fost tocmai tocmai prolifică, iar cele două goluri marcate în 30 de meciuri l-au determinat pe patron să scape de el, acesta ajungând în iarnă la Gençlerbirliği.

Deși experiența la FCSB nu a fost reușită, Popa a avut doar cuvinte de laudă la adresa patronului Gigi Becali. „Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună.

N-a mai jucat de pe 8 august

Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață. Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a declarat Popică la despărțirea de echipa campioană.

Daniel Popa a avut o primă parte a anului excelentă, contribuind decisiv la promovarea echipei turce în prima ligă. Apoi lucrurile s-au schimbat și el nu a mai prins echipa. În actualul sezon a jucat doar 68 de minute, prima și singura sa apariție pe teren consemnându-se pe 8 august.

