Atacantul pentru titlu al Rapidului le-a pus gând rău lui Bîrligea și Munteanu: „Vreau să fiu golgheterul campionatului”

Antoine Baroan, atacantul pentru titlu al Rapidului, a debutat pentru echipa din Giulești în victoria din deplasare contra celor de la Csikszereda, scor 2-0, de vineri seară din etapa a treia a Superligii.

Noul atacant al Rapidului are planuri mari în acest sezon: „Vreau să fiu golgheterul campionatului și îmi doresc să câștig ceva cu acest club”

Francezul de origine ivoriană în vârstă de 25 de ani a fost introdus pe teren de în minutul 67 al partidei de la Miercurea Ciuc, în locul lui Timotej Jambor.

La final, el a explicat că s-a simțit foarte bine la acest debut al său la noua echipă. În plus, a transmis că își dorește foarte mult să ajungă golgheterul acestui sezon de Superliga, dar și să câștige un trofeu alături de Rapid.

„Nu, nu am avut emoții. Îmi place să joc fotbal, am fost fericit să joc pentru acest tricou. În echipă toți se poartă excelent cu mine. Nu mă presează să joc, pentru a nu mă accidenta. Cred că în câteva meciuri voi fi 100%.

Nu îmi place să vorbesc despre mine. O să las lumea să mă judece, să vadă dacă pot marca, dacă am agresivitate. Eu spun doar că voi da 100% în acest tricou. Vreau să fiu golgheterul campionatului, sunt atacant, și îmi doresc să câștig ceva cu acest club”, a declarat Antoine Baroan la flash-interviul acordat la finalul meciului

Jakub Hromada, reacție în limba română la finalul partidei de la Miercurea Ciuc: „Am celebrat așa pentru că soția mea este gravidă”

Mijlocașul defensiv slovac în vârstă de 29 de ani a deschis scorul în duelul cu ciucanii încă din minutul 7, iar la finalul meciului a dezvăluit că s-a confruntat cu anumite probleme de ordin fizic în timpul jocului.

„Eu, personal, nu m-am simțit bine din punct de vedere fizic. Am avut și o mică accidentare. În pregătire am avut doar un meci amical. Am avut crampe. Nu m-am simțit 100%.

Anul trecut am început prost. Anul ăsta am făcut 7 puncte în 3 etape. Sperăm să o ținem tot așa. Am celebrat așa pentru că soția mea este gravidă”, a declarat și Hromada la flash-interviu.

Concluziile lui Claudiu Petrila după golul marcat la Miercurea Ciuc:

„Prima repriză a fost perfectă, am marcat și două goluri. În a doua repriză am intrat timorați, cu toate că am avut 2-0 pe tabelă. Dar e bine că nu am luat gol și am plecat cu toate cele 3 puncte.

A fost o echipă care s-a apărat pe două linii și a încercat să iasă pe contraatac. Trebuie să rezolvăm asta, cu alte echipe va fi mai greu. De mult îmi doream să dau un gol cu poarta goală, pentru că nu am avut șansa (n.r. râde). Obiectivul este să câștigăm un trofeu ca echipă și să jucăm în Europa.

Vom vedea pe parcurs. Aveam și în trecut maturitate, doar că ne-a lipsit puțină șansă. Acum am reușit să închidem meciul din prima repriză”.