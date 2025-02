Atacantul Petrolului a obținut cetățenia și se va căsători cu o româncă! Veste excelentă pentru Mutu

Atacantul Petrolului, Christian Irobiso, nu mai este jucător extra-comunitar. Nigerianul, născut în Lagos, a obținut pașaportul portughez. Astfel, el eliberează un loc de jucător extra-comunitar în lotul Petrolului.

Irobiso a obținut cetățenia portugheză

Irobiso s-a mutat din Nigeria în Portugalia la zece ani, dar nu a avaut cetățenia țării din Uniunea Europeană. El a fost junior la Pacos Fereira, iar la 20 de ani a plecat în Slovacia, la Senice.

După mulți ani, el a obținut pașaportul portughez. Irobiso a ajuns în România, în 2021, la Gaz Metan Mediaș. Înainte a de ajunge la Petrolul, în 2022, atacantul a jucat o jumătate de sezon la Dinamo.

Ploieștenii l-au legitimat, iar după un an l-au vândut în Arabia Saudită, de unde l-au împrumutat apoi. Aceasta este însărcinată cu atacantul Petrolului.

Petrolul îl vrea pe Marko Dugandzic

După ce în prima parte a sezonului a fost mai mult rezervă, Irobiso a fost titularizat de Mutu. El i-a luat locul lui Alexandru Tudorie, care a plecat în China. Irobiso a jucat titular cu FC Botoșani și a marcat un gol, dar acesta a fost anulat pentru ofsaid.

Petrolul vrea neapărat să mai aducă un atacant. Faptul că Irobiso nu mai e jucător extra comunitar poate ajuta Petrolul să achiziționeze un fotbalist din această categorie, în care intră africanii și sud-americanii.

Petrolul a tratat revenirea în țară a lui Albin Berisha, dar nemții de la Hansa Rostock au refuzat să-l împrumute gratis. În aceste condiții, găzarii s-au reorientat și ar putea să dea o lovitură pe piața transferurilor.

El a avut o perioadă foarte bună, sub comanda lui Mutu, la Rapid. Petrolul încearcă să obțină semnătura lui, măcar până la vară, pentru a forța intrarea în play-off.

Valentin Gheorghe poate debuta cu Farul

Până să primească un atacant, Mutu a primit un mijlocaș de bandă. Valentin Gheorghe, ultima dată la Politehnica Iași, a semnat cu Petrolul. El este apt de joc pentru partida pe care Petrolul o joacăluni, de la ora 20.00, în deplasare, la Farul.

Adrian Mutu a dezvăluit la podcastul Don Mutu că s-a implicat personal în atragerea de sponsori la Petrolul.

“Am început deja să mă implic pentru a aduce bani la club. Se poate face orice la Petrolul. E un stadion frumos, o conexiune și o legătură importantă cu suporterii.

Am fost impresionat și eu de ce am văzut la meciul cu Botoșani. Am văzut conexiunea dintre echipă și public. Publicul e dornic de fotbal, de performanță. Am fost alături de Claudiu Tudor la autorități și avem promisiuni că ne vor ajuta.

“Toată lumea așteaptă fapte de la autorități”

Acum așteptăm să ne și ajute. Nu sunt suficiente vorbele, lumea așteaptă fapte. Eu cred că autoritățile o să vină alături de echipă.

Ne-ar ajuta foarte mult sprijinul lor. Eu nu știu acum cifrele, nu e treaba mea, dar am înțeles că ar ajuta extrem de mult orice sprijin din partea autorităților.

Au fost promisiuni spuse în fața mea și sper să se țină de cuvânt. Am fost la primar, la președintele consiliului local, la toată lumea. Au promis că se vor implica financiar”, a anunțat Adrian Mutu la FANATIK.