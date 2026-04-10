Atacantul Rapidului a început să râdă în direct când a auzit de anomaliile din Legea 4: “Spectacolul este al fanilor! Nu-l distrugeţi!”

FANATIK prin care atrage atenţia asupra amendamentelor care să modifice „Legea 4” şi care au trecut de Senat. Multe dintre aceste modificări îngrădesc drepturile fanilor şi îi alungă de pe stadioane.

Atacantul Rapidului, despre anomaliile Legii 4: „Ce faci cu artificiile dacă echipa pierde?”

Claudiu Petrila a fost chestionat despre acest subiect în cadrul emisiunii FANATIK Rapid şi a spus amuzat că unele reguli nu îşi au rostul, cum ar fi spectacol pirotehnic la finalul meciului. Atacantul Rapidului nu e de acord cu toate aceste îngrădiri ale drepturilor suporterilor pe stadioane:

„Nu ştiu ce să zic. Mi-e şi greu să mă pronunţ. Dacă spectacolele pirotehnice pot avea loc după meci, care e farmecul? Ce faci cu artificiile dacă echipa pierde? Fotbalul înseamnă spectacol. Şi asta se datorează în mare parte fanilor din tribună.

Văzusem în alte ţări, cu torţe, fumigene. Da, să nu le dai pe teren, este exclus total. Dar, dacă nu dai în teren nu văd care e problema? Văd în alte ţări, se dau cu artificii, fumigene, artificii, e permis. La noi se ia din farmecul sportului, aşa am senzaţia.

Adică, în mare parte sunt suporterii care dau viaţă. Noi în teren jucăm, dar e important şi ce se întâmplă în tribună. Nu e totuna să joci cu un stadion gol sau să joci cu torţe, cu fumigene în tribune. Este mult mai bine şi pentru noi, e atmosferă.

Aşa, nu ştiu… . Te poate afecta. În mare parte, fanii sunt cei mai importanţi pentru acest sport. Spectacolul e al fanilor. Nu-l distrugeţi”, a spus Petrila.

Fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: . De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.