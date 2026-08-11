Atacantul ratat de FCSB, Dinamo și CFR Cluj este aproape de un transfer în Serie C. Unde ar putea ajunge

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din fotbalul românesc, Ioan Vermeșan (20 de ani), se pregătește să plece de la Verona și să semneze cu o altă formație de tradiție din fotbalul italian: AC Perugia Calcio, acum angrenată în Serie C. Chiar dacă nu este specificată modalitatea de transfer, cel mai probabil este vorba despre un împrumut al tânărului fotbalist român.

Șanse mari de reușită pentru transfer

Presa din Italia anunță că sunt șanse foarte mari ca Ioan Vermeșan să ajungă sub comanda lui Giovanni Tedesco la Perugia. Tedesco, fost mijlocaș la Fiorentina, Perugia, Genoa sau Palermo are nevoie disperată de doi atacanți, iar unul dintre ei insistă să fie Ioan Vermeșan, aflat sub contract în acest moment cu Verona.

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Fotbalistul născut la Timișoara nu ar fi văzut ca un titular incontestabil la Perugia, dar poate prinde mai multe minute decât a făcut-o până acum la Verona sau câte ar fi prins în viitoarea stagiune alături de Gialloblu, în Serie B.

Perugia nu mai este echipa de altădată, care făceau spectacol în Serie A, ci doar o echipă de pluton din Serie C. Cu toate acestea, poate fi o șansă importantă pentru Ioan Vermeșan să acumuleze experiență la nivel de seniori, sub ochii echipei sale, Verona. Recent, s-a vorbit și de faptul că Ioan Vermeșan ar fi dorit de Atalanta, care, la rândul ei, ar fi dorit să-l trimită pe fotbalist la satelitul din Serie C.

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„Sunt șanse bune ca Ioan Vermeșan (2006), internațional român și unul dintre oamenii de bază ai echipei Primavera a Veronei, să facă parte din lot. Atacantul a marcat 15 goluri în prima ligă de tineret, la care se adaugă alte două reușite în celelalte competiții. Acest bilanț i-a permis să bifeze și șase apariții pentru prima echipă, în Serie A. Vermeșan, care cel mai probabil va fi folosit ca variantă de rezervă pentru postul de atacant, este un jucător cu o structură fizică impresionantă, dar nu este doar un vârf static. Principala sa calitate este capacitatea de a ataca spațiul din careul advers și de a finaliza”, a scris .

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FCSB, Dinamo și CFR Cluj nu l-au putut transfera

În această vară, CFR Cluj a dorit să-l transfere pe Ioan Vermeșan, însă fără succes. Cu doar câteva luni înainte, Dinamo a trimis o ofertă oficială celor de la Verona pentru , de aproape 1.000.000 de euro, dar italienii nu s-au deranjat să răspundă ofertei, conform spuselor lui Andrei Nicolescu.

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De asemenea, în iarna lui 2026, FCSB s-a interesat de transferurile lui Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș de la Verona, dar Verona a solicitat peste 1.000.000 de euro, iar fosta campioană a României a renunțat la tratative.