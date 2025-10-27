Atacantul român de 36 ani rupe plasele în străinătate! A ajuns la al șaptelea meci consecutiv cu gol marcat

Liviu Antal, atacantul român cu titlu câștigat în urmă cu 14 ani, pe vremea când juca la Oțelul, este pe val în Lituania. Vârful celor de la Žalgiris a ajuns la al șaptelea meci consecutiv în care înscrie, deși are vârsta de 36 de ani!
Fotbalistul cu un meci jucat pentru echipa națională evoluează în campionatul Lituaniei, la Žalgiris, din 2017. Liviu Antal a mai trecut între timp pe la diverse echipe precum UTA, Mioveni sau Haladás, însă în acest sezon și-a regăsit forma.
Din 13 septembrie, atacantul nu se mai oprește din a înscrie. Liviu Antal a ajuns la șapte meciuri consecutive cu gol marcat, iar în ultima etapă le-a adus celor de la Žalgiris victoria cu 2-1 în fața celor de la Kauno.
Liviu Antal a ajuns la cota 11 în acest sezon. În total, atacantul român a reușit să înscrie nu mai puțin de 101 goluri în tricoul celor de la Žalgiris și este golgheterul all-time al clubului din Lituania, care se află pe locul 3 în acest sezon.
În urmă cu câțiva ani, Liviu Antal putea ajunge la FCSB. Roș-albaștrii erau în căutarea unui atacant, iar Gigi Becali chiar l-a sunat pe fotbalist. Totuși, mutarea nu s-a mai concretizat, iar jucătorul și-a continuat cariera în afara țării. În 2014, el evolua la FC Vaslui și s-a transferat în Turcia, la Gençlerbirliği.
„Nu l-am întâlnit direct, dar a trebuit să vorbim la telefon. A fost o perioadă când a vrut să mă transfere la echipa sa, dar atunci am ales opțiunea Turcia. Becali este unul dintre acei oameni speciali din fotbalul românesc, este o adevărată legendă. Se aud constant povești excepționale despre el, dar nu-i pasă. El spune mereu ce crede”, spunea Liviu Antal în 2020.