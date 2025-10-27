Sport

Atacantul român de 36 ani rupe plasele în străinătate! A ajuns la al șaptelea meci consecutiv cu gol marcat

Fotbalistul român de 36 de ani marchează pe bandă rulantă în străinătate. E golgheterul all-time al echipei și a ajuns la al 7-lea meci consecutiv în care înscrie.
Alex Bodnariu
27.10.2025 | 10:00
Atacantul roman de 36 ani rupe plasele in strainatate A ajuns la al saptelea meci consecutiv cu gol marcat
ULTIMA ORĂ
E de neoprit! Atacantul român a ajuns la 7 meciuri la rând în care înscrie. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Liviu Antal, atacantul român cu titlu câștigat în urmă cu 14 ani, pe vremea când juca la Oțelul, este pe val în Lituania. Vârful celor de la Žalgiris a ajuns la al șaptelea meci consecutiv în care înscrie, deși are vârsta de 36 de ani!

Liviu Antal, pe cai mari în Lituania! A ajuns la al 7-lea meci consecutiv în care înscrie

Fotbalistul cu un meci jucat pentru echipa națională evoluează în campionatul Lituaniei, la Žalgiris, din 2017. Liviu Antal a mai trecut între timp pe la diverse echipe precum UTA, Mioveni sau Haladás, însă în acest sezon și-a regăsit forma.

ADVERTISEMENT

Din 13 septembrie, atacantul nu se mai oprește din a înscrie. Liviu Antal a ajuns la șapte meciuri consecutive cu gol marcat, iar în ultima etapă le-a adus celor de la Žalgiris victoria cu 2-1 în fața celor de la Kauno.

Liviu Antal a ajuns la cota 11 în acest sezon. În total, atacantul român a reușit să înscrie nu mai puțin de 101 goluri în tricoul celor de la Žalgiris și este golgheterul all-time al clubului din Lituania, care se află pe locul 3 în acest sezon.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

Antal putea ajunge la FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe atacant

În urmă cu câțiva ani, Liviu Antal putea ajunge la FCSB. Roș-albaștrii erau în căutarea unui atacant, iar Gigi Becali chiar l-a sunat pe fotbalist. Totuși, mutarea nu s-a mai concretizat, iar jucătorul și-a continuat cariera în afara țării. În 2014, el evolua la FC Vaslui și s-a transferat în Turcia, la Gençlerbirliği.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat

„Nu l-am întâlnit direct, dar a trebuit să vorbim la telefon. A fost o perioadă când a vrut să mă transfere la echipa sa, dar atunci am ales opțiunea Turcia. Becali este unul dintre acei oameni speciali din fotbalul românesc, este o adevărată legendă. Se aud constant povești excepționale despre el, dar nu-i pasă. El spune mereu ce crede”, spunea Liviu Antal în 2020.

Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué....
Fanatik
Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué. Ce planuri are sportivul cu vila de lux
Marian Aioani, sezon de excepţie cu Rapid: „Îmi doresc titlul, nu există alt...
Fanatik
Marian Aioani, sezon de excepţie cu Rapid: „Îmi doresc titlul, nu există alt obiectiv!”. De ce a căzut transferul exotic în Iran, ce sfat a primit de la Hagi şi ce relaţie are cu Şumudică. Video exclusiv
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape...
Fanatik
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie în Conference League
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Dennis Politic a dat declarația serii după victoria cu UTA! Ironii la adresa...
iamsport.ro
Dennis Politic a dat declarația serii după victoria cu UTA! Ironii la adresa lui Becali?
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!