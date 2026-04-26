Atacantul român rupe plasele în Italia: 5 goluri în ultimele 6 meciuri! Ultima reușită i-a impresionat pe fani. Video

Francesco Domniței, atacant la AC Milan U20, a reușit să înscrie un gol fantastic în partida cu echipa similară a celor de la Cagliari. Ce cifre are tânărul atacant român în Italia
Iulian Stoica
26.04.2026 | 22:20
Francesco Domniței, tânărul atacant român, i-a impresionat pe italieni prin execuția sa din meciul AC Milan U20 – Cagliari U20, disputat în etapa a 35-a din Primavera 1. Născut în Cimiano, un cartier din Milano, fotbalistul s-a remarcat în minutul 37, când a reușit să îl învingă pe portarul advers.

Francesco Domniței, un nou gol pentru AC Milan U20

AC Milan U20, ocupanta locului 13 înaintea duelului cu Cagliari U20, a fost condusă până în minutul 37. Francesco Domniței a ieșit la rampă și a restabilit egalitatea pe tabela de scor, iar în cele din urmă milanezii s-au impus cu 2-1. Atacantul român de 18 ani nu doar că a punctat, ci a făcut-o spectaculos, cu o execuție care i-a impresionat pe italieni.

Atacantul cu dublă cetățenie, italiană și română, fost coleg cu Matteo Duțu la AC Milan, a avut o preluare spectaculoasă la marginea careului, s-a strecurat printre doi adversari și a șutat puternic spre poartă, iar portarul advers nu a putut reacționa la timp, astfel că scorul a devenit 1-1, spre satisfacția suporterilor prezenți la meci.

Este al doilea meci la rând în care Francesco Domniței marchează, după ce anul trecut a făcut pasul la echipa U20 a lui AC Milan. Conform site-urilor de specialitate, atacantul este evaluat la 150.000 de euro. În acest sezon, Domniței a înscris de 6 ori și a oferit două assist-uri în 35 de apariții.

Cine este Francesco Domniței

Francesco Domniței este considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români. La doar 18 ani, atacantul a parafat cel mai important contract al carierei, semnând cu AC Milan. Este prima înțelegere profesionistă din parcursul său de până acum, iar acordul cu fosta campioană din Serie A este valabil până în 2027.

Francesco Domniței, născut în 2007 din părinți români, este cunoscut de apropiați drept „Domi”. Și-a început drumul în fotbal la Rondinella, La Dominante și Pro Sesto, iar evoluțiile sale au început să atragă atenția cluburilor importante din Italia după primul sezon la U13, la Albinoleffe, unde a înscris de 14 ori. În urmă cu aproximativ patru ani, a ajuns la Ausonia, pentru care a reușit 11 goluri în 10 partide. Tânărul atacant își dorește să le urmeze exemplul lui Florin Răducioiu, Cosmin Contra și Ciprian Tătărușanu, singurii români care au evoluat pentru AC Milan de-a lungul timpului.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
