Atacantul transferat la Steaua de la Universitatea Craiova, dezamăgit că echipa nu are drept de promovare: „Mi-ar fi plăcut, dar nu este posibil!”

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David Barbu (20 de ani) este unul dintre cei mai interesanți tineri atacanți din România. Cu meciuri în tricoul celor de la Universitatea și UTA la nivelul SuperLigii, jucătorul a fost împrumutat în această vară la Steaua, în Liga 2, din dorința de acumula cât mai multe minute la seniori.

David Barbu, încântat de transferul la Steaua

David Barbu a vorbit în premieră cu FANATIK după . Tânărul atacant a transmis că a ajuns la „militari” sub formă de împrumut, iar în vara anului viitor se va întoarce la Universitatea Craiova, contractul său cu oltenii fiind scadent abia în 2028. Jucătorul a mărturisit că a contat foarte mult faptul că antrenorul Daniel Oprița l-a dorit la echipă, acest lucru cântărind mult în alegerea făcută.

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„Am semnat și mă simt foarte bine. Voi juca la Steaua până în vară, apoi mă voi întoarce la Craiova, pentru că mai am doi ani de contract și voi fi eligibil pentru regula U21 și în sezonul viitor, fiind născut în 2006. Vreau să joc și să am minute, să am un an bun.

Nu am mai vrut să continui la UTA, iar aceasta a fost cea mai bună opțiune pentru mine. Au contat foarte mult condițiile de aici, care sunt printre cele mai bune, dar și faptul că Daniel Oprița m-a dorit. Îmi doresc să pot reveni la Craiova și să mi se ofere șansa să joc, pentru că nu pot semna definitiv cu Steaua”, a declarat David Barbu despre transferul la Steaua.

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Mesaj de încurajare pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este cea mai în formă echipă din România. Oltenii se pregătesc de debutul în UEFA Champions League, acolo unde vor da peste ML Vitebsk în turul 1 preliminar. . Deși transferat la Steaua, David Barbu încă se gândește la foștii săi colegi, astfel că le-a urat multă baftă în meciul european.

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„Pentru Craiova va fi un meci foarte greu, însă îi cunosc pe colegii mei foarte bine și sunt convins că se vor califica. Vor face tot posibilul să câștige, sunt favoriți, doar că Vitebsk are un avantaj pentru că ei sunt în plin campionat și au ritm de joc, în timp ce Universitatea Craiova este la primul meci oficial.

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În rest, Craiova este superioară din toate punctele de vedere și nu se pune problema în privința calității jucătorilor. Și la titlu cred că sunt favoriți datorită valorii lotului, au făcut transferuri bune acum, în vară, nu au plecat mulți jucători, iar echipa a căpătat și multă experiență. Le transmit fanilor olteni să îi susțină pe băieți și mai mult decât în sezonul trecut, pentru că au nevoie de ei”, a mai spus atacantul pentru FANATIK.

Regretul lui David Barbu

În finalul interviului, David Barbu i-a rugat pe suporterii Stelei să fie alături de echipă. Tânărul jucător a mărturisit că i-ar fi plăcut să poate promova alături de „militari”, însă nici în acest sezon echipa nu va avea drept de promovare. Barbu are obiective mărețe, acesta dorind să facă pasul la reprezentativa U21 a României.

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„Suporterilor Stelei vreau să le transmit că îi rugăm să fie alături de noi, deoarece ne ajută foarte mult, au o galerie foarte frumoasă. Mi-ar fi plăcut să obțin o promovare cu Steaua, dar din păcate nu este posibil. Sunt și la echipa națională U20 și poate voi face pasul și la U21 dacă voi avea un an bun. Steaua este un pas înainte. Și David Matei a devenit cel mai bun under din România după ce a plecat de la Steaua. Este bine unde sunt acum”, a conchis David Barbu.