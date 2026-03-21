Atacantul uitat de FRF a ieșit din hibernare. Evoluție de top în campionatul lui Jose Mourinho

Fotbalistul transferat din Superliga României pentru 1,3 milioane de euro a reușit să iasă din pasa proastă în care s-a aflat de la începutul sezonului
Catalin Oprea
21.03.2026 | 08:37
Ianis Stoica a avut o evoluție excelentă în ultimul meci al Estrellei Amadora FOTO facebook
Ianis Stoica a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei sale, în victoria categorică a celor de la Estrella Amadora, scor 4-0, contra celor de la Casa Pia, din etapa a 27-a a campionatului Portugaliei. Atacantul român a fost notat cu 7,7, fiind al treilea cel mai bun jucător al formației lui.

Ianis Stoica a scos un penalty în ultima etapă din campionatul Portugaliei

Stoica (23 de ani) a scos penalty-ul din care Pinho a deschis scorul. Românul a avut o ocazie uriaşă ulterior, în startul reprizei secunde. A fost prima evoluție remarcabilă a lui Ianis, după o perioadă nefastă, în care ajunsese chiar rezervă la echipa de club.

Fost internațional de tineret, Ianis Stoica a ieșit de pe radarul echipei naționale, după ce a plecat de la Hermannstadt la Estrella Amadora. Mutarea a fost una costisitoare pentru portughezi, care au plătit 1,3 milioane de euro pentru român și i-au dat acestuia numărul 10.

Estrella Amadora este pe locul 11 în campionatul dominat de FC Porto, echipă la care brazilianul Tiago Silva a jucat meciul 1000 al carierei. Ianis Stoica a marcat două goluri și a dat două pase de gol de când a ajuns în Portugalia, iar acest bilanț sărăcios pentru un atacant l-a exclus din calculele lui Mircea Lucescu, care nu s-a interesat de el.

Mircea Lucescu l-a preferat pe Marius Coman

Ca atacanți, selecționerul a avut alte opțiuni pentru meciul cu Turcia, programat pe 26 martie la Istanbul, de la ora 19.00. În afara lui Daniel Bîrligea și David Miculescu, de la FCSB, care au mai fost la națională, selecționerul a apelat la Marius Coman, de la UTA, un fotbalist care în urmă cu cinci ani a suferit o accidentare care i-a pus în pericol cariera.

În România va ajunge totuși un fotbalist din campionatul Portugaliei. Fundașul Tony Strata a fost chemat la naționala Under 21 de Costin Curelea, pentru meciurile cu Kosovo (27 martie – deplasare) și San Marino (31 martie- acasă). Strata este legitimat la Vitoria Guimaraes și a devenit titular cert în 2026.

Tony Strata, singurul „portughez” la naționalele României

Transferat de la Ajaccio, el a fost rezervă în prima parte a sezonului, în care a evoluat mai mult pentru echipa B a clubului. El a trebuit să aștepte până în octombrie pentru a debuta la prima echipă sub comanda lui Luís Pinto, într-un meci din Liga Portugal contra Famalicão (înfrângere 0-2).

Strata este primul român care a câștigat un trofeu în 2026, cucerind Cupa Ligii Portugaliei. Vitoria Guimaraes a trecut de FC Porto în sferturile de finală, apoi de Sporting Lisabona, în semifinale, și a învins SC Braga pentru a ridica trofeul pentru prima dată în istoria sa.

 

